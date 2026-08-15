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Намолотили 200 тыс. тонн зерна с учетом рапса! Узнали о ходе уборочной кампании в Слуцком районе

15 августа 2026 11:09
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Республиканский намолот приближается к восьми миллионам тонн зерновых с учетом рапса. Семь районов Центрального региона уже собрали по 100 тысяч тонн урожая, а Слуцкие хлеборобы преодолели планку в 200 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намолотили 200 тыс. тонн зерна с учетом рапса! Узнали о ходе уборочной кампании в Слуцком районе-2

В числе передовиков – хозяйство «Рачковичи» Белорусской железной дороги. Там обрабатывают последние гектары. Уже 15 августа намерены завершить жатву, причем вторыми в районе. Хлебный каравай в «Рачковичах» превышает 22,5 тысячи тонн. Средняя урожайность – 74 центнера с гектара. Из восьми экипажей сельхозпредприятя, три намолотили более 3 тысяч тонн каждый. А двое комбайнеров приближаются к четырем тысячам тонн.

Намолотили 200 тыс. тонн зерна с учетом рапса! Узнали о ходе уборочной кампании в Слуцком районе-4

Александр Антипцев, старший механизатор совхоза «Рачковичи» Белорусской железной дороги:
Стараемся работать. Где-то легче, а где-то тяжелее. Так и работаем. Урожай достойный. Комбайн тоже не подвел. Движемся к цели, к концу уборки. Это уже 30-я моя уборка. Так что я с самого детства. Я еще отцу помогал. И по отцовским стопам пошел.

Намолотили 200 тыс. тонн зерна с учетом рапса! Узнали о ходе уборочной кампании в Слуцком районе-6

Николай Красуцкий, директор совхоза «Рачковичи» Белорусской железной дороги:
Под зерновые было занято 2430 гектар, кроме этого еще 1000 гектар рапса. И сегодня мы уже идем к завершению уборки. Общий вал зерна с учетом рапса ожидается 22 600 тонн. Результат достойный, как бы сложно не было, но видно уже по сегодня последние гектары, видно, что будет 22 600 тонн зерна и рапса.

Несмотря на то, что уборочная близится к завершению, работа у аграриев не заканчивается. Далее необходимо качественно провести сев озимых культур. Экипажи хозяйства «Рачковичи» помогут соседним предприятиям убрать урожай. Всего в Минской области собрали свыше 2 миллионов 71 тысячи тонн зерновых с учетом рапса. 

# Уборочная кампания

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