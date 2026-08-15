Тут основа нашего белорусского характера! Лукашенко принял участие в открытии фестиваля «Зов Полесья»

Мы строим и развиваем наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную, первозданную красоту этих мест. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум традиционно проходит раз в два года. Впервые он состоялся в 2010-м и за это время вырос из межрегионального праздника в международный. 15 августа в Лясковичах вновь собрались тысячи гостей. И такой масштаб не случаен. Фестиваль во многом отражает характер самого Полесья – самобытного, открытого, гостеприимного и по-хозяйски крепкого. Здесь сохраняют ремесла, национальную кухню, музыкальное творчество и традиции, которые веками формировали особый уклад региона. Но Полесье не живет только прошлым – развивается и меняется, сохраняя свои корни и тот самый характер, который во многом близок всей Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, знаете, работаю не первый год Президентом. Здесь бываю часто. Первый мой приезд был сюда. Я все время за вами наблюдаю, за полешуками. И вижу, что тут основа нашего характера белорусского. Полешуки – люди хитрые, умные люди, очень працавітыя и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере люди не такие, не потому, что наши западенцы или восточные люди не такие. Белорусы – это емкие, крепкие люди. Белорусы – это настоящая нация.
Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда и никуда мы отсюда не уйдем и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно. К нам пусть приходят все, мы для этого открыты. Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь – это общий дом, здесь живут все, и живут нормально.
Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно, не я, вы, все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, где вокруг все полыхает, спокойно жили люди. И мы будем жить спокойно, если мы не будем отбирать чужое и раскладывать себе по карманам. Если мы будем трудиться и крепить нашу страну. Главное – экономика, поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно — экономику. Все остальное за мной.
Главное богатство Полесья – люди. Те, кто здесь живет, работает и своим трудом развивает этот край. Поэтому одна из самых теплых традиций фестиваля – награждение обладателей почетного звания «Ганаровы паляшук». Его получают за особый вклад в развитие региона и всей страны. Список сегодня пополнили четыре человека.
Александр Лукашенко посетил тематические подворья, где представлены народные ремесла Полесья и местная кухня. Дом охотника и рыбака, работы мастеров, полесские угощения – все то, чем этот край жил веками и что бережно сохраняют сегодня.
Больше подробностей – в нашем следующем выпуске новостей в 16:30.