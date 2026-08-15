Тут основа нашего белорусского характера! Лукашенко принял участие в открытии фестиваля «Зов Полесья»

Форум традиционно проходит раз в два года. Впервые он состоялся в 2010-м и за это время вырос из межрегионального праздника в международный. 15 августа в Лясковичах вновь собрались тысячи гостей. И такой масштаб не случаен. Фестиваль во многом отражает характер самого Полесья – самобытного, открытого, гостеприимного и по-хозяйски крепкого. Здесь сохраняют ремесла, национальную кухню, музыкальное творчество и традиции, которые веками формировали особый уклад региона. Но Полесье не живет только прошлым – развивается и меняется, сохраняя свои корни и тот самый характер, который во многом близок всей Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, знаете, работаю не первый год Президентом. Здесь бываю часто. Первый мой приезд был сюда. Я все время за вами наблюдаю, за полешуками. И вижу, что тут основа нашего характера белорусского. Полешуки – люди хитрые, умные люди, очень працавітыя и талантливые. Это мое твердое убеждение. Не потому, что на севере люди не такие, не потому, что наши западенцы или восточные люди не такие. Белорусы – это емкие, крепкие люди. Белорусы – это настоящая нация.

Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда и никуда мы отсюда не уйдем и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно. К нам пусть приходят все, мы для этого открыты. Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь – это общий дом, здесь живут все, и живут нормально.

Посмотрите, что творится вокруг с точки зрения религиозной и национальной вражды. Страшно подумать. Мы спокойно, не я, вы, все сделали для того, чтобы на этом клочке земли, где вокруг все полыхает, спокойно жили люди. И мы будем жить спокойно, если мы не будем отбирать чужое и раскладывать себе по карманам. Если мы будем трудиться и крепить нашу страну. Главное – экономика, поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно — экономику. Все остальное за мной.