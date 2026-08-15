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В Минске стартовал 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open

15 августа 2026 09:02
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Рев моторов и эффектные заносы. 15 августа в Минске стартует пятый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии. Событие такого масштаба проходит в Беларуси впервые. Гоночный трек обустроили на внешней площадке выставочного центра «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open-2

В Минске собрались более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии. В течение двух дней они будут соревноваться в мастерстве прохождения трассы в управляемом заносе: в одиночных квалификационных отборах, а также в парных дуэлях. 

В Минске стартовал 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open-4

Помимо зрелищных заездов, на площадке развернулась выставка из 400 уникальных спортивных и тюнингованных автомобилей. Для посетителей разворачивают фуд-корт и сувенирную зону. Закрывать дневную программу будут концерты с участием музыкальных хэд-лайнеров и диджея. Автофестиваль организован при поддержке Мингорисполкома, соорганизатором выступает «Столичное телевидение».

# Спортивные соревнования

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