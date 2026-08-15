В Минске стартовал 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open
Рев моторов и эффектные заносы. 15 августа в Минске стартует пятый этап Открытого чемпионата Российской Дрифт Серии. Событие такого масштаба проходит в Беларуси впервые. Гоночный трек обустроили на внешней площадке выставочного центра «БелЭкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске собрались более 20 пилотов из Беларуси, России и Японии. В течение двух дней они будут соревноваться в мастерстве прохождения трассы в управляемом заносе: в одиночных квалификационных отборах, а также в парных дуэлях.
Помимо зрелищных заездов, на площадке развернулась выставка из 400 уникальных спортивных и тюнингованных автомобилей. Для посетителей разворачивают фуд-корт и сувенирную зону. Закрывать дневную программу будут концерты с участием музыкальных хэд-лайнеров и диджея. Автофестиваль организован при поддержке Мингорисполкома, соорганизатором выступает «Столичное телевидение».