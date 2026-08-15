Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?

Агрогородок Лясковичи встречает участников и гостей международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Самобытный праздник за 16 лет существования стал визитной карточкой региона. В Год белорусской женщины он проходит под девизом «Жаночы голас Палесся: спадчына, якая жыве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: Сегодня Лясковичи встречают любителей всего аутентичного и народного. Праздничная локация развернулась на площади более девяти гектаров – масштабы впечатляют. Гостей ждет 12-часовой марафон с интерактивами, мастер-классами и гастрономическими впечатлениями от самобытной Полесской кухни.

8 районов из Гомельской области, 4 из Брестской и город Пинск представляют свои тематические подворья, посвященные хранительницам семьи, культуры и традиций. Каждое рассказывает о героинях, которые внесли свой вклад в историю и развитие Беларуси.

Алла Кривецкая, директор Пинской районной централизованной клубной системы:

Здесь можно почитать, маленький читальный уголок. Посидеть, полистать томики со стихами Евгении Янищиц. Также мы предлагаем поучаствовать в интерактиве – это у нас поэтический банкомат.

В Лясковичах 15 августа пройдет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья»

Всего в проведении масштабного этнокультурного форума задействовано около 3 тысяч человек. В 2026 году впервые на фестивале выступят цирк-шапито и «Батлейка». Кроме того, будут представлены интерактивные исторические зоны, музейная локация и ремесленная ярмарка. Гостей ждут сразу две концертные площадки.