Две концертные площадки, цирк‑шапито и «Батлейка»! Чем удивляет фестиваль «Зов Полесья» в 2026 году?
Агрогородок Лясковичи встречает участников и гостей международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Самобытный праздник за 16 лет существования стал визитной карточкой региона. В Год белорусской женщины он проходит под девизом «Жаночы голас Палесся: спадчына, якая жыве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анна Корольчук, корреспондент:
Сегодня Лясковичи встречают любителей всего аутентичного и народного. Праздничная локация развернулась на площади более девяти гектаров – масштабы впечатляют. Гостей ждет 12-часовой марафон с интерактивами, мастер-классами и гастрономическими впечатлениями от самобытной Полесской кухни.
8 районов из Гомельской области, 4 из Брестской и город Пинск представляют свои тематические подворья, посвященные хранительницам семьи, культуры и традиций. Каждое рассказывает о героинях, которые внесли свой вклад в историю и развитие Беларуси.
Алла Кривецкая, директор Пинской районной централизованной клубной системы:
Здесь можно почитать, маленький читальный уголок. Посидеть, полистать томики со стихами Евгении Янищиц. Также мы предлагаем поучаствовать в интерактиве – это у нас поэтический банкомат.
В Лясковичах 15 августа пройдет фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья»
Всего в проведении масштабного этнокультурного форума задействовано около 3 тысяч человек. В 2026 году впервые на фестивале выступят цирк-шапито и «Батлейка». Кроме того, будут представлены интерактивные исторические зоны, музейная локация и ремесленная ярмарка. Гостей ждут сразу две концертные площадки.
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