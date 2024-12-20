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Ещё одну группу белорусов эвакуировали из Дамаска

20 декабря 2024 08:28
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Еще одна группа наших соотечественников эвакуирована из Дамаска. Обеспечить вывоз белорусов удалось благодаря работе нашего посольства в Сирии и консульской службы Министерства иностранных дел, в том числе дипломатов, находящихся в Бейруте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благополучно покинули страну и уже на пути к дому более 20 человек, которые по контрактам обслуживали Тишринскую электростанцию. Внешнеполитическое ведомство нашей страны выразило благодарность зарубежным партнерам, в том числе Почетному Консулу Беларуси в Ливане, который оказывал содействие в решении этого вопроса. 

Также в МИД отметили, что работа по оказанию возможного содействия нашим гражданам, по разным причинам оказавшимся на территориях со сложными военно-политическими условиями, будет продолжена.

# Международное сотрудничество

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