Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла завершен

В Витебске на прощание с нашей страной и благословляя ее Его Святейшество выпустил в небо стаю белых голубей.

Программа визита его Святейшества в Витебск постоянно перекраивалась. Верующие часами ожидали встречи с патриархом. Пусть с задержкой, но они состоялись у всех святых мест города. Получить благословение и собрать на память цветы, которыми устилали дорогу предстоятелю Русской православной церкви удавалось не каждому.

Повышенный интерес к приезду Патриарха возникал не только у истинно верующих людей. Не было делений и на конфессиональные принадлежности.

Для концертного зала «Витебск» собирать аншлаги – привычное дело. Но чаще люди приходят сюда смотреть на звезд эстрады, а сегодня пришли слушать Слово. Все понятно и доступно, диалог от сердца к сердцу – так охарактеризовал встречу с молодежью сам Патриарх. Поучения о добре и зле, семейном благополучии и тех основах, которые важно не упустить людям, у которых все только начинается.

– Я любил учиться, особенно когда был студентом. Но, оценивая свои студенческие годы, замечаю много промахов и ошибок. На многое нужно было обращать внимание. Потому что все, что я пропустил, сегодня бы в жизни очень пригодилось. И теперь понимаешь, насколько важны эти годы учения, – сказал Патриарх.

За выступлением Его Святейшества могли наблюдать тысячи людей – трансляция велась на Летний амфитеатр и центральную площадь Витебска.

Студенты в зале просили оценить российско-грузинский конфликт, интересовались, можно ли жить в мире без войн, и спрашивали, кто из исторических личностей может быть признан национальным героем. Ответ – Ефросинья Полоцкая.

Рассуждения о том, каким должен быть современный православный человек, не затянулись: духовный стержень и отсутствие равнодушия, ориентир – общечеловеческие ценности и вера. В том, что она сильна и непреклонна в Витебске, предстоятель Русской православной церкви убедился лично, посетив возрожденный и возраждаемый храмы Витебска.

На прощание Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей, благословляя Витебск и всю нашу страну.