Патриарх Московский и всея Руси завершил свой первый пастырский визит в Беларусь

Предстоятель Русской православной церкви находился в нашей стране четыре дня.

С Патриархом Кириллом встретился Президент Александр Лукашенко. Его Святейшество посетил три епархии Белорусской православной церкви - Минскую, Полоцкую и Витебскую, встретился с духовенством и общественностью, ознакомился с жизнью православных общин и совершил богослужения.

Сегодня Патриарх Московский и Всея Руси встретился с витебской молодежью. Послушать речь его Святейшества пришли тысячи молодых людей. На память о встрече предстоятель Русской православной церкви подарил им иконки со своим благословением.

– Я любил учиться, особенно когда был студентом. Но, оценивая свои студенческие годы, замечаю много промахов и ошибок. На многое нужно было обращать внимание. Потому что все, что я пропустил, сегодня бы в жизни очень пригодилось. И теперь понимаешь, насколько важны эти годы учения, – сказал Патриарх Кирилл.

Глава Русской православной церкви посетил в Витебске воссозданную в нынешнем году Свято-Воскресенскую церковь и строящийся Свято-Успенский кафедральный собор.