На 92-м году жизни скончался Виктор Ливенцев

С первого дня Великой Отечественной войны Ливенцев боролся за освобождение Беларуси от фашистских захватчиков.

В июле 1941-го в оккупированном Бобруйске создал подпольную группу, которая до 1944 года вела активную партизанскую борьбу. Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий в тылу противника, и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии Виктору Ильичу Ливенцеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 1958 по 1978 годы Виктор Ильич был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. Годы его работы во главе белорусского спорта называют «эпохой Ливенцева». За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки отечественных спортсменов. В то время зажглись многие яркие звезды белорусского спорта. А журналисты за глаза называли Виктора Ильича «ходячей героической историей».

Одно из последних своих интервью он дал нашему телеканалу еще этим летом, когда съемочная группа СТВ готовила проект «Жаркая осень 39-го».

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким Виктора Ливенцева в связи с его смертью.