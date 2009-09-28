«Запад-2009»: все подразделения на боевых позициях

До конца учений остался один день, но подводить итоги еще рано.

Впрочем, глядя на проделанную работу, уже сегодня можно сказать, что такие маневры белорусских и российских войск – очередной шаг к укреплению безопасности союзного государства.

- Хочу сказать, что мы прекрасно работаем - уже на этапе перебазирования и передислокации войск была показана высокая выучка, - заявил Игорь Макушев, начальник штаба 4-го командования ВВС и ПВО России.

В основу замысла «Запада-2009» положен один из возможных вариантов развязывания военного конфликта и способы его предотвращения. Особенность учений – проведение под общим названием серии несвязанных друг с другом единым оперативным командованием маневров по оборонительной тематике.

Например, на Борисовском полигоне проводится учение по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - его замысел не связан с «Западом-2009». Идут учебно-боевые действия белорусской армии и на военных полигонах России Ашулук и Телемба. Кстати, многонациональное учение «Боевое содружество-2009» также проходило в общих рамках. Военные партнеры союзного государства показали, что справляются с общим делом безопасности.

- Главное, что группировка из разных стран уверенно управляема - этого очень важно добиться - и имеет серьезный результат в поражении целей, причем различного класса, - заявил Леонид Мальцев, министр обороны Республики Беларусь.

Сегодня подразделения ведут активные учебно-боевые действия. На Обуз-Лесновском полигоне проходит практическая подготовка к ведению оборонительного боя. В Доманово на учебном центре ВВС и войск ПВО подразделения 115-й и 62-й зенитных ракетных бригад отражают авиационные удары. Российские и белорусские летчики провели бомбометание и прикрывают сухопутные войска, несут боевое дежурство по охране воздушного пространства.

- В рамках проведения учений «Запад-2009» 927-я авиационная база передислоцировалась на аэродром Приволжский и выполняет задачи по уничтожению парашютной мишени М-6 авиационными ракетами и по поражению наземных целей имитируемого противника, - сообщил Александр Базаров, начальник штурманской службы управления СЗОТК ВВС и войск ПВО.

В этот раз более ста самолетов, вертолетов и зенитных ракетных комплексов будут вести бои в небе. Одна из задач учения - оценить эффективность Единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Сегодня в нее входят пять авиационных, десять зенитных ракетных и пять радиотехнических частей, расположенных на территории двух государств. Соответствующее соглашение подписано 3 февраля 2009 года. Поэтому маневры такого рода для стражей неба обеих стран – новинка.