«Вы для нас очень многое сделали в Африке». Подробности встречи Лукашенко с председателем Сената Зимбабве

Межконтинентальные интересы 19 февраля обсуждали во Дворце Независимости. Президент Беларуси принимал председателя Сената Зимбабве. С представителем важнейшего для нас партнера на Африканском континенте обсудили и возможность увеличения товарооборота свыше 100 миллионов долларов. Сегодня этот показатель составляет всего 26 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть у нас и замыслы, которые выходят за рамки двусторонних отношений. Речь о совместном проекте с Мозамбиком. И если в большой политике детали имеют особое значение, то с них и начнем. Переговоры о совместном будущем двух стран глава государства решил провести в своем рабочем кабинете – это знак особого уважения и доверия.

Мейбл Мемори Чиномона, председатель Сената Зимбабве:

Большое спасибо, господин Президент, за то, что позволили прийти к вам в рабочий кабинет для рабочих обсуждений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но вы наши друзья, как вы можете ко мне не прийти? Вы знаете, вы для нас очень многое сделали в Африке. И ваш Президент является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта. Это привело к тому, что многие государства Африки просят нас о сотрудничестве и предлагают тот путь, который мы прошли с Зимбабве.

Минск и Хараре связывают более 30 лет дипломатических отношений. Существенный импульс они получили в 2023 году после государственного визита белорусского лидера в Зимбабве. Тогда был подписан пакет соглашений в сферах сельского хозяйства, транспорта, энергетики, добычи полезных ископаемых. Но главным образом именно тогда наша страна громко заявила о себе на Африканском континенте как партнер, который приходит сотрудничать на равных, а не доминировать. Красноречивый пример: сотни единиц белорусской сельхозтехники работают в Зимбабве. В 2023 году наши машины были задействованы в уборке урожая, и в том году впервые в своей истории это африканское государство обеспечило себя зерном внутреннего производства, не закупив ни килограмма пшеницы извне, и создало стратегический резерв. Мы готовы и дальше делать все от нас зависящее для укрепления продовольственной (и не только) безопасности дружественного государства.

Существенно нарастить объемы торговли возможно благодаря крупным инфраструктурным проектам. В частности, Александр Лукашенко предложил реализовать трехстороннюю инициативу с участием Мозамбика по строительству морского порта, что может открыть дополнительные логистические возможности для региона и расширить экономическое присутствие Беларуси на африканском направлении. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обдумывая перспективу работы Беларуси в Африке, я вернулся к старому тезису, который мы обсуждали с вашим Президентом. Нам очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента, на юго-востоке. Подробности

