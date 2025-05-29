Визит Лукашенко в «Казимирово» в 1998-м навсегда остался в памяти! Борис Савчук вспомнил, как это было

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

1998 год, погранзастава, ее начальник, Александр Лукашенко и журналист, которой тогда очень повезло снимать материал о молодом руководителе Беларуси. Атмосфера на «Казимирово» в тот день самая что ни на есть домашняя. Вы это прекрасно видели по кадрам. Все логично, потому что в тот день там встречали высокого гостя, но все же пограничника, который там когда-то проходил срочную службу, а теперь служит в должности Главнокомандующего. «До сих пор в памяти остались моменты диалога и самого посещения нашего подразделения»

Борис Савчук, начальник пограничной заставы «Казимирово» 1997-1998 гг., ветеран пограничной службы:

Я узнал 1 января того года. Представьте, вы спите, тут раздается звонок, один товарищ высокопоставленный сообщает вам об этом. Ваша реакция… Понятно, что еще вы не понимаете важность и серьезность всего этого события, тем более Новый год только что прошел. 1 января узнал. Не только белили, красили. Тут ремонт был сделан среднекапитально, образно говоря. До сих пор в памяти остались моменты диалога и самого посещения нашего подразделения. Это длилось около двух часов. Запечатлелось в памяти на всю жизнь. Как фильм-картинка прокручивается в определенные моменты. Очень был доволен, что содержится все в порядке и продолжаются славные пограничные традиции. Он вспоминал, как он здесь даже детей старого начальника обучал игре на аккордеоне, как ходил в наряд по системе, показал место, где он спал в спальном помещении. У него врезалось в память это все. Хотя тут не совсем продолжительный срок он служил. Он сказал, что где-то чуть больше месяца, а дальше уже была другая, более серьезная должность в управлении пограничной группой. Вспоминал службу уже офицером. Он же впоследствии еще на офицерской должности служил, рассказывал свои офицерские будни. Просто, как мы с ним вчера познакомились, не было такой напряженности. Не знаю почему, но было ощущение легкости. О службе: «Сейчас очень много технических средств. Это значительно облегчает»

Борис Савчук:

Везде во все времена тяжело, смотря как человек относится. Если вспоминать те времена, когда я начинал, не было столько различных технических средств, все приходилось делать с помощью подручных средств. Сейчас очень много технических средств. Это значительно облегчает, но и накладывает определенный отпечаток ответственности. Людям нужно учиться, чтобы использовать эти технические средства. Эти молодые люди, про которых вы говорите, каждый день выходят на границу с оружием. Не просто с оружием, а с боеприпасами. Наступает, допустим, момент, когда это оружие нужно будет применять, человек же принимает решение сам, рядом с ним же не находится офицер или тот человек, который будет его контролировать. То есть это накладывает определенную ответственность. Естественно, люди серьезно относятся не только к вопросам службы, но и к другим вопросам. Может, у определенной категории родителей это получается. Школа, детский садик накладывает отпечатки. В большей мере, когда смотришь, что человек сидит в автобусе в телефоне, заходит беременная женщина, а он делает вид, что он что-то рассматривает в окне, это тоже говорит о многом. Вместо того, чтобы уступить место… «При Советском Союзе, когда я начинал служить, отбор был жесточайший»