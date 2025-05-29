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Ветеран погранслужбы: когда никакая гадость не попадает в страну – это результат труда пограничника

29 мая 2025 16:24
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Ветеран погранслужбы: когда никакая гадость не попадает в страну – это результат труда пограничника-2

Борис Савчук, начальник пограничной заставы «Казимирово» 1997-1998 гг., ветеран пограничной службы:
Сам результат, когда не происходят нехорошие вещи в государстве, это и является результатом труда пограничника. Когда гадость, я имею ввиду, наркотики никакие не проходят, но это когда выявляются на границе и в пунктах пропуска. Нехорошие люди, которые тоже непонятно чем занимаются. Когда еще не было симуляционных комплексов на украинской границе, мне доводилось там частенько нести службу в составе нарядов. Праздник вроде бы, музыка играет, люди отдыхают, а ты в это время несешь службу.

# Граница # Государственная граница Беларуси # Интервью

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