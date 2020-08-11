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На совещании у Александра Лукашенко приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли

11 августа 2020 12:33
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Новости Беларуси. Одна из ключевых задач для белорусской экономики – увеличение экспорта. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам развития пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников – представители правительства, руководители профильных предприятий, Белкоопсоюза, концерна «Белгоспищемпрома».

На совещании у Александра Лукашенко приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли-1

На совещании у Президента приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли. На мировым рынке цена на продукт резко снизилась, и сегодня тяжело получить прибыль. Поэтому ведется работа по снижению себестоимости. Решен вопрос и с преференциями для конкретных заводов.

Президент Беларуси: «Все страны закрылись и свою экономику остановили – мы работали. Вперёд – продавайте»

На совещании у Александра Лукашенко приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли-4

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:  
Дивиденды, которые начисляются по Скиделю, Жабинке, Городее, Президент поддержал, и они будут направлены на погашение кредитов, которые имеют сахзаводы. Закредитованность высокая: более 800 миллионов рублей сегодня кредитный портфель. Поэтому этот вопрос поддержан. Дивиденды, которые должны начислять и выплачивать физическим лицам по «Спартаку» и «Коммунарке», – то же самое, Президент поддержал, и будут приняты решения направить эти дивиденды на модернизацию этих предприятий.  

На совещании у Александра Лукашенко приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли-7

Председатель «Белгоспищепрома» также сообщил, что в стране рассчитывают в 2021 году обеспечить потребности в пивоваренном ячмене за счет собственного сырья. Такое поручение дал глава государства. Потребность предприятий – 120 тысяч тонн. Из них пока производится в Беларуси 70 тысяч тонн.   

# Государственная политика в области пищевой промышленности # общество # Анатолий Бубен # Александр Лукашенко # Фотофакт

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