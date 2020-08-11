На совещании у Александра Лукашенко приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли

Новости Беларуси. Одна из ключевых задач для белорусской экономики – увеличение экспорта. Об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по актуальным вопросам развития пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников – представители правительства, руководители профильных предприятий, Белкоопсоюза, концерна «Белгоспищемпрома».

На совещании у Президента приняты меры по развитию предприятий сахарной отрасли. На мировым рынке цена на продукт резко снизилась, и сегодня тяжело получить прибыль. Поэтому ведется работа по снижению себестоимости. Решен вопрос и с преференциями для конкретных заводов. Президент Беларуси: «Все страны закрылись и свою экономику остановили – мы работали. Вперёд – продавайте»

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Дивиденды, которые начисляются по Скиделю, Жабинке, Городее, Президент поддержал, и они будут направлены на погашение кредитов, которые имеют сахзаводы. Закредитованность высокая: более 800 миллионов рублей сегодня кредитный портфель. Поэтому этот вопрос поддержан. Дивиденды, которые должны начислять и выплачивать физическим лицам по «Спартаку» и «Коммунарке», – то же самое, Президент поддержал, и будут приняты решения направить эти дивиденды на модернизацию этих предприятий.