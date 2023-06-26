«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники сегодня, 26 июня, чествовали лучших выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диплом с отличием там получили около 150 студентов. Они не только демонстрировали успехи в учебе, но и блестяще проявили себя в научной и общественной жизни. Отмечен грамотами и преподавательский состав. С дипломами и благодарностями выпускники получили возможность реализации в профессии – молодые специалисты получили распределение на ведущие предприятия и в IT-компании.

Анастасия Козека, выпускница Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Жизнь в университете у меня была очень яркая, насыщенная, я получила бесценный опыт. Сегодня за нашими улыбками скрывается грусть, ведь тяжело прощаться с прошлым. И в особенности тяжело прощаться со студенческой жизнью, с университетом.

Иван Козырев, выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

В университете я встретил большое количество хороших людей, с которыми дальше пойду по жизни. Также благодаря хорошему коллективу преподавателей учеба прошла достаточно гладко и, как показывает сегодняшний день, достаточно успешно.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я надеюсь, что лучшие из них продолжат свое обучение в магистратуре, останутся работать в исследовательских лабораториях университета и будут востребованы, реализованы в стенах Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.