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«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников

26 июня 2023 10:55
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники сегодня, 26 июня, чествовали лучших выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников-1

Диплом с отличием там получили около 150 студентов. Они не только демонстрировали успехи в учебе, но и блестяще проявили себя в научной и общественной жизни.

Отмечен грамотами и преподавательский состав. С дипломами и благодарностями выпускники получили возможность реализации в профессии – молодые специалисты получили распределение на ведущие предприятия и в IT-компании.

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников-4

Анастасия Козека, выпускница Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Жизнь в университете у меня была очень яркая, насыщенная, я получила бесценный опыт. Сегодня за нашими улыбками скрывается грусть, ведь тяжело прощаться с прошлым. И в особенности тяжело прощаться со студенческой жизнью, с университетом.

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников-7

Иван Козырев, выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
В университете я встретил большое количество хороших людей, с которыми дальше пойду по жизни. Также благодаря хорошему коллективу преподавателей учеба прошла достаточно гладко и, как показывает сегодняшний день, достаточно успешно.

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников-10

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Я надеюсь, что лучшие из них продолжат свое обучение в магистратуре, останутся работать в исследовательских лабораториях университета и будут востребованы, реализованы в стенах Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников-13

«Тяжело прощаться со студенческой жизнью». В БГУИР чествовали лучших выпускников-15

С 17 июля в БГУИР начнется прием документов от абитуриентов. В 2023 году объявлен набор на четыре специальности, которые без вступительных испытаний примут медалистов и победителей республиканских олимпиад.

# Выпускной # общество # Вадим Богуш # Фотофакт

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