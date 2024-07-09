В Минской области намолочено более 165 тысяч тонн зерна. Набирает темпы и уборка озимого ячменя. Освоено свыше 65 % полей, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Столбцовском районе в сельхозпредприятии «Жатерево» уборку начали в конце июня. Ячмень стал первой культурой – под него отвели почти 300 гектаров. Уже свыше 80 % площадей пройдено. На полях трудятся 5 механизированных бригад. Две машины задействованы на отвозке зерна. Погода внесла свои коррективы, но темпы нарастают. Под урожай в хозяйстве отведено 800 гектаров, большую часть составляет озимый клин.

Инна Левковец, главный агроном сельхозпредприятия «Жатерево»:

Если бы не погодные условия, уже полностью уборку закончили. Я думаю, что уберем, потому что полностью покупали новые семена, удобрения под всю потребность, химия у нас хорошая. Я думаю, что достигнем хороших результатов. Это все зависит тоже от технологий возделывания: вовремя посеять, обработать химпрополку, подкормить.