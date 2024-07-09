Около 20% молодёжи Минской области проживает в сельской местности – оценили плюсы быта в глубинке

Численность молодежи Минской области составляет свыше 250 тысяч человек. Около 20 % проживает в сельской местности. И желающих остаться трудиться на малой родине становится все больше. Ведь есть рабочие места, достойная зарплата и привилегии. Так, Артем и Надежда Линник из агрогородка Андросовщина Копыльского района после отработки остались в местном хозяйстве, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Здесь они получили дом и со временем обустроили участок.

История Артема и Надежды Линник началась 13 лет назад, когда они встретились в колледже. Потом вместе попали в одно хозяйство «Старица-Агро», оценили плюсы и остались.

В деревне есть все для комфортной жизни. Условия, как в городе, но здесь еще свежий воздух и природа

Артем Линник:

В первую очередь нет такого движения, как в городе. Тишина, спокойствие, здесь ты сам себе. И за детей переживать не надо. Плюсы в том, что мы занимаемся большим хозяйством. В городе мы бы его не держали.

Надежда Линник:

Хозяйство помогает. Если где-то что-то нужно, хозяйство всегда…

– В колхозе у нас хорошо, просто нужно в колхозе работать. Кто работает, тот заработает.