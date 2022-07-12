Прямой эфир

Названы лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства

12 июля 2022 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Постановщики концертных программ разных лет на «Славянском базаре», авторы издательского проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, создатели Ржевского мемориала советскому солдату. Названы лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства. Решение о присуждении принял Высший госсовет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства-1

Награду, как правило, вручает его председатель – Президент Беларуси Александр Лукашенко. Предстоящая церемония запланирована на открытие Международного фестиваля искусств в Витебске. Премия присуждается раз в два года за вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами. Впервые это произошло ровно 20 лет назад. За это время актеры, композиторы, художники, драматурги и писатели успели получить не только почетный титул, но и прилагаемые к нему 5 миллионов российских рублей.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Дворце Независимости пройдёт церемония чествования выпускников военных вузов
12 июля 2022 07:43

Во Дворце Независимости пройдёт церемония чествования выпускников военных вузов

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Минск заливает с самого утра
12 июля 2022 07:35

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Минск заливает с самого утра

МЧС Витебска построило новые остановки. Посмотрите, как выглядят объекты в виде номеров 101 и 112
12 июля 2022 07:17

МЧС Витебска построило новые остановки. Посмотрите, как выглядят объекты в виде номеров 101 и 112