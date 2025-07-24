Витебск готовится принять III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет 28 и 29 августа. Организацию масштабного мероприятия обсудили в Совете Республики. В программе тематические секции с участием женщин-предпринимателей двух стран из различных отраслей экономики. Участницы смогут обменяться опытом и найти деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые стороны обсудят работу парламентов Беларуси и Узбекистана. Акцент сделают на деятельности местных органов самоуправления. Также запланирована презентация продукции предприятий двух стран. В 2024 году в составе экспозиции «Сделано в Беларуси» были представлены товары и услуги машиностроительной и пищевой, медицинской, туристической, научной и образовательной отраслей.

Ожидается, что в рамках мероприятия в этом году будут подписаны соглашения об укреплении сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Форум придаст импульс реализации совместных проектов молодежных парламентов и будет способствовать развитию инициатив в экономической сфере. К слову, по итогам мероприятия в прошлом году заключено более 60 контрактов на сумму почти 50 миллионов долларов.