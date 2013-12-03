Витебчанин Олег Маханьков нарисовал 140 картин ногами

Новости Беларуси. Ограничен в движениях, но не ограничен в таланте. Витебчанин в силу физических особенностей рисует картины... ногами.

В художественном багаже Олега Маханькова – 140 картин! Некоторые из них побывали на многочисленных выставках в разных городах Беларуси и Германии. Только в Витебске с творчеством особенного земляка можно было познакомиться 7 раз на персональных выставках. А ещё Олег пишет стихи - о любви, о жизни, о матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Бочурина, сестра:

Когда я училась на заочном, девочки знакомые, учились в институте на художников-модельеров, и останавливались у нас. И они силуэты набрасывали и вот у него интерес проявился.

Тогда Олегу было всего 9 лет. Главная муза и вдохновительница - студентка Ира Гарбер - вселила уверенность в мальчика: несмотря ни на что, он может научиться рисовать. Причем не хуже нее. Девушка раскрывала секреты мастерства , а Олег жадно черпал знания. И рисовал … по-особенному.

Надежда Бочурина, сестра:

Он удивляет нас до сих пор. Как у него это получается, я вообще не могу представить! Он берет лист. С одного листа у него все начинается. И этим же листом кончается. У него нет черновых работ.

В силу физических особенностей - у Олега ДЦП - он рисует левой ногой, опровергая тем самым известное всем выражение. Картины абсолютно не похожи друг на друга, но все одинаково талантливо написаны. Наверное, потому художник и завоевывает награды на многочисленных конкурсах.

Надежда Бочурина, сестра:

Вот эта работа завоевала Гран-при среди творчества инвалидов по области. Вот эта картина всех удивляет, она так привлекает своем теплом, домом….

А вот улочки древнего Витебска, вид из окна квартиры, собака, плывущая на льдине. Но особое место в творчестве -- портретам. Здесь и девушки Востока, и славянские красавицы. Многие из работ подарены родным и друзьям.

Галина Бриленко, председатель Витебской городской организации Белорусского общества инвалидов:

Честно говоря, поразилась. Тут руки, вроде, здоровые. Но что касается талантов рисовать... Я всю жизнь дочке маленькой рисовала домики с трубой. Ни цветочек, ни девочку я нарисовать не могла. А он ногой, он рисует такие картины! Его картины были подарены Олегом в Германию. И причем на таможне была такая ситуация, что таможенники решили, что их вывозить нельзя.

Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Витебчанину покорился не только карандаш, но и клавиатура компьютера. Благодаря обычным кнопкам Олег, который плохо говорит, доверяет все самое сокровенное электронной «бумаге». А еще – приближает к себе мир. И о том, что о нем снимают сюжет, рассказывает друзьям в социальных сетях.

Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, Телекомпания СТВ. Витебск.