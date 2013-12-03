Октябрьский район Минска. Какие тайны хранит в себе самая маленькая по территории и населению часть города

История возникновения самого гостеприимного и маленького по территории и населению района Минска отправляет нас в путешествие в далекий 1871 год. В то время гостей столицы встречали не современные «городские ворота», легендарные башни, а первый в Минске вокзал («Брестский»), который располагался в районе современной станции метро «Институт культуры». Его начальником стал студент Склифосовский, брат известного хирурга. Сегодня от первого столичного вокзала сохранились лишь фотографии.

В 1874 году открылся второй городской вокзал («Виленский»), а в 1892 между этими «городскими воротами» прошла первая линия конки. Позднее, в 1929 году, именно по этому маршруту будет пущен первый трамвай.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Разрастаясь, новый район вобрал в себя целый ряд деревень: Уборки, Сеножаны, Кузнецкую Слободу. Именно на месте Уборок был построен Виленский железнодорожный вокзал. Для этого пришлось вырубить самый красивый пригородный лес, Немаршанскую рощу, которая тянулась от сегодняшнего вокзала до реки Лошица. Именно до нее и прошла линия Либаво-Роменской железной дороги.

В конце XIX века в железнодорожном поселке Козырево по просьбе работников станции «Минск» была открыта первая небольшая школа.

Елена Михальцева, учитель начальных классов школы № 90 Минска:

В 1910 году в зданиина на углу улиц Михайловской и Васильевской открылась женская частная гимназия, в которой обучалось 500 девочек. Главные предметы здесь были русский язык и литература, греческий и латинский языки, а также один из иностранных языков и закон Божий.

В первое десятилетие советской власти в этом здании работало сразу несколько школ: русская, польская и белорусская, а также вечерняя школа районной молодежи и школа конторского обучения.

В августе 1921 года Центральное бюро КП(б)Б выпустило постановление о разделении города на три района по партийной работе: Центральный, Ляховский и Александровский. Последний был прообразом современного Октябрьского.

В начале XX века существовало и народное название района.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Хотя официально район считался четвертой полицейской частью города, минчане чаще называли его Залинейным, потому что он находился за линиями железной дороги. Главной улицей района стала Московская.

В 20-30-е годы район прозвали Железнодорожным. При создании в 1938 году административных районов Минска название Александровский было заменено на Кагановичский. Лишь в 1957 году район получил название, которое носит и сегодня – Октябрьский.

На своем веку этот район Минска не раз становился молчаливым свидетелем печальных событий: 18 октября 1905 года на месте привокзальной площади была расстреляна демонстрация рабочих. Сегодня об этом кровавом событии напоминает единственный в Минске подземный памятник у входа в метро: «Курловский расстрел».

В 1933 году в Минске был открыт аэропорт, а в1936 году на улице Красивой впервые в БССР был налажен просмотр телепрограммы, передаваемой из Москвы на радиоволнах. Этот дом сохранился до наших дней и сегодня он является жилым, сообщили в программе «Минск и минчане».

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Работник Института промышленности Бортновский сконструировал собственный телевизор и осуществил прием передачи на радиоволнах из Москвы. Собрались его коллеги и они смогли рассмотреть изображение.

Во время войны в паровозном депо, сохранившемся и сегодня, правда, в перестроенном виде, в июле 1941 года была создана первая в Минске подпольная группа Кузнецова.

Еще одна из подпольных групп железнодорожного узла была организована семьей Бересневичей. Станислав Александрович Бересневич, хозяин дома, работал на железной дороге и входил в состав этой подпольной организации.

Станислав Холев, руководитель народного краеведческого музея школы № 90 Минска:

Интересен тот факт, что именно у него на квартире в 1942 году остановился разведчик с рацией. Он был специально переброшен через линию фронта и передавал сведения через Москву, собранные разведчиком.

К сожалению, вся эта большая семья не уцелела в годы войны. Во время печатания листовок на Комаровском рынке погибла сестра Станислава Бересневича Ядвига. В концлагере «Тростенец» были сожжены его жена и дочь, а в 1944 году и сам глава семьи попал в немецкий концлагерь, правда, сумел бежать.

Дождавшись прихода Красной Армии, Станислав Бересневич дошел до Берлина. Сегодня на месте дома подпольной организации Бересневича находится школа № 90, на стенах которой можно увидеть мемориальную доску.

Среди самых ярких достопримечательностей Октябрьского района – памятник архитектуры неоклассицизма. Он сохранился до наших дней в микрорайоне Курасовщина. «Белая дача» располагается на улице Казинца. Дата постройки сооружения – усадебного дома помещика Курасова – относится ко второй половине XIX века.

Украшают Октябрьский район и четыре скульптуры авторства Владимира Жбанова, а одухотворяет его горожан церковь Святой Софии в микрорайоне Курасовщина. К слову, это единственная церковь в честь этой святой в мире.

В наши дни Октябрьский район каждый день встречает и провожает тысячи минчан и гостей столицы. И всегда рад новым своим жителям.