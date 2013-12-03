Международный день инвалидов отмечают 3 декабря в Беларуси

Новости Беларуси. 3 декабря в Беларуси отмечают Международный день инвалидов. Уже на протяжении 21 года во многих странах мира 3 декабря проводятся различные мероприятия с целью обеспечить полноправное участие в жизни общества людей с ограниченными возможностями. В нашей стране социальная защита таких граждан – одно из приоритетных направлений государственной политики.

В республике работают специализированные медучреждения, разрабатываются и внедряются современные технические средства социальной реабилитации, создается безбарьерная среда. В частности, инвалиды сегодня могут воспользоваться сопровождаемым проживанием, социальными санаториями, наиболее нуждающимся предоставляется дневной стационар в поликлиниках. К услугам также социальное такси, аптеки, прачечные и парикмахерские, организованы курсы компьютерной грамотности, иностранного языка, кружки по интересам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.