Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Новости Беларуси. От суперконденсатора до роботов: на выставке, приуроченной к 90-летию Академии наук, наши исследователи презентовали последние разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые показали модель второго белорусского спутника, рассказали, как будут бороться с онкологическими заболеваниями и когда на дорогах появится отечественный электромобиль. Всего около 300 разработок, многие из которых не имеют аналогов. Но главное, чтобы эти изобретения не остались только выставочными экземплярами, а приносили ощутимую пользу. О том, как наука способна изменить нашу жизнь, в материале Ольги Коршун.

Этот робот приехал из Перми несколько месяцев назад, но уже активно изучает нашу историю. Параллельно осваивает белорусский язык, учится ходить и общаться. Над его интеллектуальным развитием активно трудятся наши ученые. Вскоре такие механические помощники могут заменить человека во многих сферах.

В Китае уже создали робота-телеведущего. На подходе – такие же бортпроводники, официанты и экскурсоводы.

Григорий Прокопович, заведующий лабораторией Объединенного института проблем информатики:

Та задача, которую мы поставили перед собой, – это робот-разносчик пиццы. Когда он приезжает по определенному адресу, ему дают словесное описание, куда надо пройти. Если он поймет человеческую речь и привезет пиццу туда, куда надо (например, в ПВТ ребятам), мы будем счастливы. Это наша задача.

Искусственный интеллект – далеко не единственная сфера, которую осваивают наши ученые. От суперкомпьютера, 3D-печати до инновационных фильтров для очистки воды: на выставке – несколько сотен разработок. Но главное, чтобы из научного будущего они перешли в наше настоящее. Сергей Гусаков: «Самая окупаемая сфера – это наука» Эффект от такого научного проекта вряд ли измеряется только деньгами.

Наши ученые осваивают новый метод борьбы с онкозаболеваниями. Речь идет о лечении дендритными клетками. Их задача – активизировать иммунитет и научить другие клетки бороться с опухолью.

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии:

Планируется данное внедрение в Центре клеточных технологий начале следующего года. Стоимость пока точно мы сказать, конечно, не можем. Ориентировочно порядка 6000 белорусских рублей на один курс лечения.

Впервые на выставке ученые показали модель второго белорусского спутника. Его реальные размеры в пять раз больше. Главное достоинство – острое зрение. Он сможет делать снимки разрешением 35 сантиметров и даже снимать видео. Аппарат создают совместно с российскими коллегами.

Валентин Пармон, вице-президент Российский академии наук:

Наиболее известные, это, безусловно, проекты, связанные с космосом. Есть проекты, связанные с генетикой. В ближайшее время предложено еще больше задач, которые мы вместе можем реализовывать, используя достоинства академий наук и России, и Беларуси.