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Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

16 ноября 2018 20:06
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Новости Беларуси. Заключение контракта с добросовестными работниками сроком больше чем на год – одна из инициатив Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси-1

Совместно с правительством и республиканским объединением нанимателей здесь разработали новый проект генерального соглашения. Этот документ регулирует вопросы охраны труда, выплаты премий и компенсаций. Словом, определяет необходимые социальные льготы и гарантии для работников.

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси-4

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Исполнение действующего генерального соглашения в этом году завершается, поэтому мы с нашими социальными партнерами с апреля начали работу над новым генеральным соглашением. По многим спорным вопросам мы нашли тот компромисс, который устроил все три стороны. Но наработаны и сегодня мы будем еще раз обсуждать те вопросы, которые определят дополнительные гарантии для трудящихся.

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси-7

Новый документ планируется подписать на декабрьском Национальном совете. А в силу он вступит в январе 2019 года.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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