Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Новости Беларуси. Заключение контракта с добросовестными работниками сроком больше чем на год – одна из инициатив Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместно с правительством и республиканским объединением нанимателей здесь разработали новый проект генерального соглашения. Этот документ регулирует вопросы охраны труда, выплаты премий и компенсаций. Словом, определяет необходимые социальные льготы и гарантии для работников.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Исполнение действующего генерального соглашения в этом году завершается, поэтому мы с нашими социальными партнерами с апреля начали работу над новым генеральным соглашением. По многим спорным вопросам мы нашли тот компромисс, который устроил все три стороны. Но наработаны и сегодня мы будем еще раз обсуждать те вопросы, которые определят дополнительные гарантии для трудящихся.