Зампредседателя Витебского облисполкома: С людьми надо говорить, и тогда будет меньше жалоб

Новости Беларуси. Субботние «прямые телефонные линии» продолжили свою работу. На протяжении трёх часов представители облисполкомов и Минского горисполкома, а также районные власти отвечали на самые волнующие вопросы. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий, правила предоставление жилья, выплата зарплат - эти темы и не только стали сегодня ключевыми.

Так, первый заместитель председателя Мингорисполкома ответил на полсотни звонков. Не меньшие цифры и в других областях Беларуси. К примеру, Витебский облисполком. Сегодня сюда поступило четыре десятка звонков. Кстати, как раз для северного региона практика эта уже давно известная. Телефонные линии здесь проходят с 2011 года.

Олег Мацкевич, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

Эта система отлажена давно. Это проводилось уже, наверное, года три. Конечно, за это время можно было выработать какой-то механизм действий. Главное - не обманывать людей. Если проблему можно решить, то ее надо решать мгновенно. Если для этого нужны какие-то финансовые ресурсы, надо просто людям сказать, когда они будут и когда мы это сделаем. Если надо какой-то временной лаг, чтобы устранить какую-то техническую причину, тоже надо сказать людям. Просто с ними надо говорить, и тогда будет меньше жалоб.

Всего дозвониться пытались тысячи человек. Власти заверяют: теперь практика прямых телефонных линий станет постоянной. Проходить такое общение будет по субботам с 9 утра до 12 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.