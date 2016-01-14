Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС: Желаю провести этот год безопасно!

Как прошли первые дни после Нового года для сотрудников МЧС?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Для сотрудников МЧС они прошли, в общем-то в таком же рабочем режиме, как и во все остальные дни, однако, если говорить о происшествиях, то они были, скажем так, характерными именно для этого времени. Несмотря на то, что мы всех предупреждали и наша пропаганда работала на полную мощность по профилактике травм, связанных с пиротехникой, все равно не удалось нам избежать таких происшествий.

В частности, буквально в первый день Нового года у нас в Минске зафиксирован случай травмирования пиротехникой, когда мужчина травмировал себе конечность и был даже случай, когда из-за пиротехники сгорела машина. То есть неправильный запуск привёл к тому, что автомобиль, причем совершенно новый автомобиль, 2015 года, практически полностью сгорел. Пиротехническое изделие пролетело прямо в салон автомобиля и пожар произошёл там внутри.

Также пиротехника вызвала пожар на балконе в одном из жилых строений города Минска. К слову, здесь даже остальные причины логически можно исключить, потому что хозяев не только не было дома в этот момент, они были попросту даже в отъезде. То есть, очевидно, на балкон залетело что-то постороннее. А вот что именно это было: питарда или «бычок», брошенный сверху, – будут уже выяснять специалисты. Основная версия на данный момент – это именно пиротехника.

Сейчас морозная пора: все катаются на лыжах, коньках, санках? Как сотрудники МЧС хотят предупредить белорусов: как вести себя в эту пору года и как развлекаться правильно и с умом?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Ключевое тут есть! Как раз-таки, «с умом» надо развлекаться! И все делать именно «с умом»! То, что люди катаются на санках и зимний отдых используют «на полную катушку», – это только приветствуется. На самом деле активный отдых – это здорово. Но надо отдыхать в этом отношении, конечно же, правильно и чего хотелось бы избежать – выхода на тонкий лед людей в тот период, когда лед получает свой период становления и во время оттепели.

К счастью, у нас в этот период лед стал достаточно быстро застывать при резких морозах и удалось избежать происшествий на воде. Однако этот фактор хочется ещё раз отметить. Зимы у нас достаточно «шаткие» сейчас в плане температуры: в один день – мороз, в другой – может быть оттепель. Поэтому в такие периоды хотелось бы напомнить, что не стоит выбирать в качестве отдыха вот такие вот водоемы. Лучше воспользоваться катками, которые залиты в городе на твердой поверхности.

А как быть рыбакам?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Рыбакам выходить на лед, когда он крепок достаточно для того, чтобы он мог выдержать вес рыбака вместе со всем его снаряжением. Не рисковать своей жизнью ради такого увлечения! Лучше в период нестабильного льда предпочесть другие виды отдыха.

Вы говорили о санках. Есть ли какие-то меры безопасности? Очень много людей катаются на горках, которые, в принципе, не предназначены для этого: слишком близко проезжая часть или же эти горки слишком «крутые» (сложные) для детей? Ваши рекомендации для родителей.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Прежде всего, если говорить именно о родителях, то они должны всегда контролировать: где находится их ребёнок. Они должны знать, где и как он отдыхает. А если речь идет о том, что он пошёл кататься на санках с горки, родителям надо четко знать, а лучше всего, по возможности, там его сопровождать. Не оставлять одного не только дома, но и в период его каких-то детских развлечений. Надо выбирать безопасное место для таких спусков.

При каких температурных показателях не стоит выходить на улицу? Какой совет дадут сотрудники МЧС?

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

На самом деле, вопреки мнению многих людей, опасен не сам крепкий мороз. Нет прямой зависимости опасности для человека по градусу мороза. Конечно, если мы говорим о температурах, которые критично низкие (-25 и дальше), – то здесь мороз, действительно очень крепкий и он будет опасен при длительном нахождении. Однако нужно понимать, что здесь есть множество факторов, которые дополнительно вызывают опасность.

Прежде всего, это влажность. Конечно же, наличие ветра. Потому что даже, если температура окружающего воздуха будет не -25, а -5, но при этом будет сильный ветер и влажность воздуха будет высокой, и если в этот момент будут идти какие-то осадки, и если человек не будет одет должным образом, если он не будет защищать открытые участки кожи, то он неизбежно получит серьёзные обморожения даже при такой, казалось бы, не очень низкой температуре.

Какие рекомендации здесь? Прежде всего, выбирать одежду из натуральных тканей: которая дышит, но при этом и согревает. Свитера, рыхлые вязки… Одежда, которая содержит много прослоек воздуха. Однако следует помнить, что слишком плотно, «как капуста», одеваться не стоит, чтобы одежда не стесняла движения и тем самым не ухудшала кровоснабжение, особенно периферическое: чтобы не замерзали ваши конечности, потому что это может нести обратный эффект.

Что касается открытых участков кожи, перед выходом на мороз лучше их обработать жирными кремами, соответствующими мазями для того, чтобы сохранить влагу на коже, потому что, когда кожа от ветра, даже при влажном воздухе, все равно от ветра сушится, она начинает растрескиваться, а это уже ведет к микротравмам на ней.

Конечно, хотелось бы пожелать всем людям этот год провести безопасно. Большинство происшествий, которые у нас случаются, они случаются попросту из-за того, что люди понимают, что это может быть опасно, но пренебрегают этими простыми правилами безопасности.

Я хотел бы пожелать людям, чтобы они не пренебрегали, чтобы они думали, прежде чем что-то сделать. Думали о возможных последствиях. И конечно же, хотел бы пожелать, чтобы они большое внимание уделяли своим детям: не оставляли их без присмотра и помнили о том, что все, что происходит в их маленькой жизни, и то, какими они будут взрослыми людьми, – зависит именно от родителей.