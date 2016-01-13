Уборка Минска от снега: куда обратиться за помощью и какие препятствия стоят на пути коммунальщиков

Уборка Минска от снега 13 января на личном контроле у городской власти. Коммунальные службы уверены, что со всеми последствиями непогоды удастся справиться уже до конца этого дня. Андрей Владимирович, как считаете, удастся ли нам справиться всем вместе? Горожане сообща подключились к этой работе.

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, совместными усилиями справимся. Активно сегодня очищаются дворовые территории. Я думаю, к концу дня дворы будут очищены. Хочется обратиться также к автовладельцам, напомнить им о необходимости очищать свои автомобили от снега, автомобильные места и не препятствовать работе дорожной техники, уборке от снега.

Представители столичной мэрии и съемочная группа СТВ тоже поработали, засучив рукава. Собственноручно к благому делу в эти дни могут приобщиться все желающие. На улицы города 13 января вышли 25 тысяч работников: коммунальщики, студенты, военнослужащие, работники предприятий. Укротить сугробистый характер погоды просто – с помощью лопаты, перчаток и бодрого настроения, а такая зарядка в середине дня в рабочем ритме только на пользу.

Глядя на усилия всех минчан, циклон «Даниэлла» начал отступать.

На уборку снега сегодня вышли вся столица, от мала до велика. Волонтеры БРСМ, студенты и даже пожилые люди. К всеобщему флеш-мобу присоединилась и съемочная группа СТВ. И под напором рабочих рук Минск в одночасье преобразился.

Удивительно: Анне Михайловне за 60, а ее энтузиазму позавидуют даже студенты. И пусть сама не за рулем, но одна из первых вышла доставать из сугроба семейное авто. Признается, о ее благородном поступке муж пока не догадывается.

А пока Анна Михайловна готовит сюрприз своему супруга, Людмила и Егор к уборке снега подошли творчески. Уже который час мама с сыном лепят огромного снеговика. Совмещают приятное с полезным.

На помощь городу пришли и волонтеры. В каждом районе были организованы мобильные группы по уборке снега.

Юрий Чернак, студент Белорусского государственного аграрно-технического университета:

Убрали дворы по всему нашему району, очистили стоянку, откопали несколько машин.

Тем, кто не может самостоятельно справиться с последствиями сурового циклона, помогут. Для этого всего лишь нужно набрать номер (017) 284-85-54.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Могут обращаться пожилые люди, которые проживают в частном секторе, оставлять свои заявки. Мы высылаем добровольцев Союза молодежи для помощи пожилым людям в очистке их дворовых территорий.

И хотя циклон практически отступил, работа не заканчивается. Город готов принять помощь всех неравнодушных жителей.

Снегоуборочная техника в эти дни работает в режиме нон-стоп. С раннего утра до позднего вечера.

Виталий за рулем снегоуборочной машины уже не один год. Признается, что циклон «Даниэлла» познакомил его с настоящим снегопадом. Однако легко сопротивляться стихии с железным ковшом.

Виталий Бузовский:

Удобно ездить после нашей работы. Зимой очищаем дороги от снега, посыпаем.

После таких завирух водитель стал еще больше ценить свою работу.

Виталий Бузовский:

Достаточно тяжело. Снег, скользко, машины буксуют, водители щемятся в колонну. Обычная работа.

Рабочие смены в такую жаркую пору не охлаждает даже снегопад.

Расчистка троллейбусного кольца проходит быстро и мы выезжаем на улицу Одинцова, где сталкиваемся с препятствием в виде неопознанного снежного объекта.

Незваные гости в колонне спецтехники также осложняют работу по очистке дорог.

Работа коммунальных служб осложняется не столько снежными погодными условиями, сколько авто, бездумно брошенными на минских улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.