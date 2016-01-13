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Циклон «Даниэлла» в Минске: за сутки четыре человека получили гололедные травмы, трое – обморожение

13 января 2016 18:26
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Новости Беларуси. Последствия сурового циклона на себе прочувствовали пешеходы. За последние сутки в столичные больницы обратились четыре человека с гололедными травмами, трое получили обморожение. Всем оказана помощь, никто не госпитализирован. К счастью, всплеска травматизма в этот день медики не зарегистрировали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Тукало, главный специалист отдела правовой работы и организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Больные получили помощь в полном объеме, организации работали устойчиво, скорая помощь обслуживала вовремя. Доезд, конечно, был несколько затруднен на внутридворовых территориях, тем не менее в нормативные сроки бригады скорой помощи уложились.

Для ликвидации последствий циклона 12 января в столице ввели в действие государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность». В полном объеме задействован и план «Пурга». Наряду с коммунальными и дорожными службами на усиленный режим работы перешли военные, спасатели и правоохранители.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:
За период прохождения циклона по территории Минска выпало 24 мм осадков. Высота снежного покрова составила 31 см. К счастью серьезных аварийных и нештатных ситуаций избежать удалось во многом благодаря слаженной работе коммунальных и аварийных служб.

# общество # Снегопады # Виталий Дембовский # Николай Тукало

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