Новый циклон ожидается в субботу в Беларуси, а в стране все еще устраняют последствия «Даниэллы»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона «Даниэлла». Почти круглосуточную вахту продолжают нести сотрудники МЧС, ГАИ, энергетики и дорожные службы. Сейчас основное внимание территориям в спальных районах и во дворах.

Надежда Гвоздева, рабочий по комплексной уборке УП «ЖЭС №34» ЖРЭО Центрального района Минска:

Очистила 17 подъездов и для трактора откинула территорию. Потом приехала техника, начала это все убирать. Вот так мы и работаем. Просим своих друзей, чтобы они нам приходили, помогали.

В столичном регионе из-за повреждений, которые нанес циклон «Даниэлла», до сих пор не работают 40 школ. Занятия отменены до субботы. В Минске горисполком опубликовал график уборки улиц и настоятельно просит автолюбителей в указанные дни не создавать препятствия для работы спецтехники по уборке от снега проездов и дворовых территорий. Иначе машины могут быть эвакуированы, даже если они оставлены без нарушения правил. На уборку снега брошены все силы — это тысячи единиц техники и десятки тысячи людей по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В попытке справиться со снежной стихией белорусы объединились вне зависимости от возраста и профессий. За лопаты взялись все: от мала до велика.

Минчане:

Все засыпало. Надо всем дружно взяться за это дело.

Я убрал. Кто-то в свое время уберет, где будет возможность мне припарковаться. Поэтому нет такого принципа: убирать только свое место. Думаю, это дело именно самих горожан и каждого долг.

Мы пришли всем классом, потом еще класс подошел, заучи, директор приходит и нам помогает.

Тем временем снегопады по стране продолжаются. В эти минуты в Минске идет очень плотный снег.

К субботе, 16 января, белорусские синоптики прогнозируют уже новый циклон.

Он затронет юго-восток страны. Ожидаются сильный снег, заносы и гололед.