Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске

Новости Беларуси. В Солигорске начала действовать вирусологическая лаборатория для борьбы с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь проводят исследования проб на коронавирус. Сама лаборатория существовала на базе учреждения уже не один год. Но до этого времени здесь проводили бактериологические исследования, а вот после переоснащения начали работать с вирусами. Врачи прошли обучение в Минском областном центре эпидемиологии.

Ирина Левшина, главный государственный санитарный врач Солигорского района:

Лаборатория работает круглосуточно, задействован практически весь состав работников. В лабораторию доставляются пробы из Солигорского, Любанского, Слуцкого и Стародорожского районов. В сутки нами проводится в среднем где-то 180 исследований.