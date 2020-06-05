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Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске

05 июня 2020 15:06
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Новости Беларуси. В Солигорске начала действовать вирусологическая лаборатория для борьбы с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске-1

Здесь проводят исследования проб на коронавирус. Сама лаборатория существовала на базе учреждения уже не один год. Но до этого времени здесь проводили бактериологические исследования, а вот после переоснащения начали работать с вирусами. Врачи прошли обучение в Минском областном центре эпидемиологии.

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске-4

Ирина Левшина, главный государственный санитарный врач Солигорского района:
Лаборатория работает круглосуточно, задействован практически весь состав работников. В лабораторию доставляются пробы из Солигорского, Любанского, Слуцкого и Стародорожского районов. В сутки нами проводится в среднем где-то 180 исследований.

Вирусологическую лабораторию для борьбы с коронавирусом создали в Солигорске-7

Лаборатория начала работать с начала мая. За это время здесь выполнили почти 4 тысячи исследований.

# Коронавирус # общество # Ирина Левшина # Фотофакт

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