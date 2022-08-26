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Завершилось следствие по делу о госперевороте с участием Федуты, прокурор выступит 30 августа

26 августа 2022 15:37
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Новости Беларуси. В Минском областном суде завершилось следствие по делу о госперевороте, главными фигурантами которого являются Юрий Зенкович и Александр Федута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начались судебные прения. Уже 30 августа прокурор выступит с заключительной обвинительной речью.  

Завершилось следствие по делу о госперевороте с участием Федуты, прокурор выступит 30 августа-1

А 26 августа суд весь день знакомился с последними из представленных обвинением вещественными доказательствами. Среди них изъятый из телефона подсудимого Юрия Зенковича файл «октябрьские тезисы», в которых говорится о необходимости государственного переворота в Беларуси, устранении главы государства, принятии «малой Конституции». Также в телефоне был обнаружен подробный план судебной реформы и программа по созданию телеканала.  

Завершилось следствие по делу о госперевороте с участием Федуты, прокурор выступит 30 августа-4

Сам Зенкович себя виновным не признает и уверяет, что все материалы подготовлены штабом Тихановской. Всего по данному делу в качестве обвиняемых проходит пять человек. Все они находятся под стражей с весны 2021 года.  

# Судебная система Беларуси # общество # Юрий Зенкович # Александр Федута # Светлана Тихановская # Фотофакт

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