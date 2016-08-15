Виртуальный ЗАГС и «интернет-муж»: как психологи относятся к «онлайн-отношениям»?

Говорят, браки заключаются на небесах. Но в случае нашей героини всё пошло по иному сценарию. Оксана попала под колесо «виртуального Амура».

На просторах Интернета девушке подвернулся сайт, где предлагалось обрести нереальную, в прямом смысле, вторую половинку.

Этот виртуальный дворец бракосочетания работает по принципу настоящего. Влюблённые подают заявление и ждут, когда им назначат время на совершение таинства. На заключение союза даже можно пригласить друзей и выбрать свидетелей. Главное – чтобы все гости находились в режиме «онлайн» на сайте, где расположен «виртуальный ЗАГС».

Жениху и невесте предстоит ответить на некоторые вопросы. После чего – регистрируются.

Оксане пришлось проанализировать несколько десятков анкет потенциальных мужей, прежде чем угодить в «любовные сети».

Однако встретиться в реальной жизни со своим «интернет-мужем»девушка пока не спешит. Сомневается в перспективе «онлайн-отношений». Во всяком случае на данный момент такое положение вещей её вполне устраивает.