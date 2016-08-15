Звукотерапия: магия поющих чаш, вибрация звуковых волн, и дыхание природы – как настроить свой «музыкальный инструмент»?

Тибетские чаши. Чистота и ясность звуковых вибраций этого древнего музыкального инструмента помогает расслабиться и услышать свой внутренний голос.

С флюидами чистых звуков мы сталкиваемся ежедневно, даже не замечая этого. Вспомнить только как мама поёт песню плачущему ребёнку – и он успокаивается; услышали игру на музыкальных инструментах – и начинаем улыбаться; или то, как наши домашние животные реагируют на ту или иную музыку.

Массаж поющими чашами – это прикосновение аккордов инструмента с клетками вашей души. Звуковые волны создают эффект резонанса и окружают человека особым звуковым полем.

Любите петь? Пойте на здоровье! И вправду, на здоровье! Ведь звуковая терапия ещё знаменита и силой посредством звуковых вибраций. Всего 15-20% звуковых волн уходит в воздушное пространство, остальные поглощаются внутренними органами.

Полезно петь в силу, независимо от мотора для голосовых возможностей. Поэтому старайтесь ежедневно найти минутку, чтобы вспомнить слова любимой песни и поработать над правильным дыханием.

Настроить на нужный лад ваш «музыкальный инструмент» может окружающий мир. Чаще бывайте на свежем воздухе и слушайте пение птиц, шелест листвы, журчание ручья.

Во время работы и учебы сделайте перерыв и послушайте шум моря. Ведь дыхание воды – лучшая колыбельная, которая настраивает нашу нервную систему на покой. Найдите время послушать себя и природу!