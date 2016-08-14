Вопрос статуса: как вернуть престиж профессии школьного учителя?

Новости Беларуси. За две недели до начала учебного года впору задуматься о школе, образовании и статусе учителя. Реальном статусе, а не мнимом. Известно: кадры решают все. Без них высокого качества образования не видать. Часто можно слышать: учитель – уважаемая в обществе профессия.

Формально – да. Но престижной её назвать сложно.

Что с этим делать – одна из тем совещания у Президента. В Беларуси сейчас пробуется дифференцированная оплата труда учителей. Суть её – деньги в зависимости от нагрузки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этой профессии всегда была своя интеллигентная романтика, свой престиж. Быть учителем всегда значило быть человеком образованным, а значит – уважаемым. О работе в школе Валентина Жгарёва мечтала с детства, и детскую мечту не предала.

Валентина Жгарёва, учитель ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района»:

Мабыць у першым класе было прынята рашэнне: быць настаўніцай. І гэтаму свайму рашэнню я не здрадзіла ні падчас вучобы ў школе, ні падчас выбару, які рабіла пасля заканчэння школы. Настаўнікі... У другім статусе, у другой прафесіі я сябе проста не памятаю.

29 лет назад молодая учительница приехала в поселок Коммунар по распределению.

Конечно, в конце 1980 учитель на селе уже не имел исключительного статуса, как это было в 1920-1930гг. Но, между тем, к ней и сегодня приходят за советом.

Валентина Жгарёва:

Бываюць такія выпадкі, калі прыходзяць за парадай і вучні, і бацькі. Наконт таго, куды паступіць. Ну і іншыя жыццёвыя сітуацыі таксама бываюць, вось як сённня. Як сябе паводзіць з бацькамі, ужо выпускнікі пытаюсь. Вось у гэтым доме ў мяне выпускнік, у якога часта здараліся канфлікты з мамай, з бацькам. І мама яго заўсёды прыходзіла за парадай.

Впрочем, для того, чтобы авторитет и статус педагога оставался на высоте, на высоте должно быть и его собственное образование. Когда учителю иностранного не хватает словарного запаса, а математик не справляется с задачей, уважение в глазах подростка теряет не только сам педагог.

Зачем верить взрослому, если он и сам ничего не знает? Опасная ломка стереотипов.

Вполне логичный вывод – в педагоги должны идти достойные.

А для того, чтобы достойных в профессию привлечь, нужен все тот же статус – статус профессии, статус учителя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Статус учителя средней школы у нас стал уже вопросом практически не просто общественного звучания, он выходит за эти рамки и становится вопросом политическим. По многим причинам. Давайте так откровенно скажем, что на учителе всегда лежала тяжелая миссия, и никогда богатыми учителя не были. Не совсем богаты они и сегодня, если не сказать больше.

Но нагрузку на них, в том числе политическую, мы накладываем огромную. И сегодня эти категории граждан, которые обеспечивают стабильность в нашем государстве, необоснованно, наверное, обижены.

Но, прежде всего, – учитель.

Я далёк от этого популизма, что вот «давайте повысим зарплату», как некоторые предлагают, и точка. Я не хочу так ставить вопрос. Я хочу сказать по-другому: дальше такая ситуация с учительством, с материальным его обеспечением, нетерпима. Поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить достойную зарплату. В противном случае мы, как минимум, учителя не потеряем: учителя будут, были всегда и будут. Но мы вымываем самые сильные кадры из системы нашего образования, прежде всего – школы.

Мы часто говорим: «Почему у нас женщин больше всего среди учителей?» Издревле мужчина – кормилец. Охотник, добытчик и так далее. И что, если он учитель, он прокормит семью на эту зарплату? Поэтому женщина остаётся, для женщины так более-менее.

А мужик идёт искать другую работу, более оплачиваемую.

К вопросу о статусе учителя Президент возвращается вновь и вновь. Без него никакие образовательные реформы не помогут. И уж тем более не заменят в учительском коллективе мужской авторитет.

Светлана Дедова, семейный и детский психолог:

Когда-то у нас (давным-давно, ещё до советской власти) в основном мужчины были учителями. А теперь, я бы сказала, перевес и в ту и в другую сторону, он значительный всегда нехорош. Я бы здесь школу сравнила с семьёй. В сесье ребёнку очень важно, чтобы были мужчина и женщина, папа и мама. Наличие мужчиы в школе ­– это представитель мужского пола, который демонстрирует это мужское поведение: как нужно себя вести, как ведут себя мужчины. Женщина этому не научит.

Для мальчика это важно – как себе вести. Для девочки это важно: изучить представителей противоположного пола.

Так считают психологи. А мужчины, разумеется, считают деньги. Им ведь кроме учеников нужно растить и своих собственных детей. Повышать зарплату учителям надо, от этого не уйти.

Эксперимент с так называемой «отраслевой» оплатой в нескольких белорусских школах себя зарекомендовал настолько, что в 2016 году его решено распространить на новые регионы. Отправляемся в Барановичи.

Эта школа участвует в эксперименте с января 2015 года.

Ирина Семушкина, учитель ГУО «Средняя школа №14 города Барановичи»:

Если судить по моей зарплате, в мае месяце я получила, скажем так, денежный бонус. За организацию горячего питания, за, например, дополнительные воспитательные мероприятия. Я ещё в мае месяце получила за работу с одарёнными детьми. Была олимпиада юных географов, и мой ученик занял второе место в области.

Вырастил олимпиадника – прибавка к зарплате. Работаешь со сложными детьми – снова плюс в расчетном листе.

Николай Рудой, директор ГУО «Средняя школа №14 города Барановичи»:

Достаточно сказать, что уже на протяжении двух последних лет у меня нет никаких проблем с назначением классных руководителей. Потому что у классного руководителя практически на 80% его заработная плата состоит по линии отраслевой системы выплаты.

Если сравнивать, предположим, школы которая участвует в этом эксперименте и учебного учреждения, которое не задействовано,

средняя заработная плата рознится более чем на 100 рублей.

Для того, чтобы образование было качественным, высокие требования должны быть не только к учителю, но и к учебникам.

«Образование бивалентов при конъюгации гомологичных хромосом в профазе первого мейоза создает условия последующей редукции числа хромосом».

Как вам цитата из учебника? А это, между прочим, биология, 10 класс. Реформы в нашей системе образования после распада Советского союза не раз сопровождались изданием новых учебников. Некоторые из них, стоит признать, надежд не оправдали и уже ушли в историю.

В ближайшие пять лет белорусским школьникам обещают принципиально новые книги.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Базовый учебник, базовые книги, базовые знания – они как раз и преследуют цель «разгрузить» наших учеников от излишней нагрузки в школе. Такие вот базовые учебники, новые хрестоматии мы будем готовить в соответствии с нашим планом до 2018-2019 года.

В школы с 1 сентября распределятся почти 4000 молодых учителей. Их трудовая деятельность наверняка будет иная, не такая, как у старшего поколения. И не только благодаря новым учебникам и технологиям, которых за годы трудового стажа, скорее всего, будет немало.

Главная задача, которая сейчас стоит перед Министерством, – сохранить престиж белорусского образования, дать педагогом гордиться своей профессией. Не ломая кардинально, совершенствовать лучшее.