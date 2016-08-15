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От монет до колясок и магнитофонов: музей советской эпохи открылся в Круглянском районе

15 августа 2016 05:41
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Новости Беларуси. Назад в СССР. В Круглянском районе Могилевской области открыли музей советской эпохи. Прямо возле входа установили гранитную скульптуру Владимира Ильича. В экспозиции музея сотни экспонатов. Начиная от монет и полного собрания Ленинских сочинений, до раритетных детских колясок, телевизоров, радиоприемников и первого отечественного видеомагнитофона, о котором мечтал, пожалуй, каждый советский человек.

В коллекции предметы, с которыми прочно ассоциируется ушедшая эпоха. Абсолютное большинство экспонатов безвозмездно передали новому музею жители Круглянского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Николай Курносов, основатель музея:
Кто-то оставил эти экспонаты. Жалко выбросить, но негде пристроить. Это принцип, как говорится, собирания наших всех музеев. Поэтому большинство это дар, переданный нам. Во многом мы где-то покупаем, во многом обмениваемся. Поэтому идет пополнение постоянное и будет постоянно пополняться.

# общество # Музеи Могилева

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