Мингорисполком взял под контроль 15 предприятий, где не выплачена зарплата сотрудникам

Новости Беларуси. 15 столичных предприятий, где не выплачена зарплата сотрудникам, взяты под жесткий контроль Мингорисполкома. Речь об этом 6 августа шла на оперативном совещании в мэрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном это строительные компании и подразделения Министерства промышленности. По заверению руководителей этих структур, долги будут погашены в полном объеме до конца этой недели. Основные причины несвоевременных выплат – тяжелая экономическая ситуация, рост убытков, а также недостаточный портфель заказов.

Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Из таких сложных предприятий, у нас их порядка семи, в которых действительно сложное финансовое положение – это организации, которые находятся в стадии банкротства, ликвидации или назначен защитный период. Сведения о нанимателях, которые нарушают трудовое законодательство в части выплаты заработной платы, ежемесячно передаются в Департамент государственной инспекции труда для привлечения виновных должностных лиц к ответственности, а так же в прокуратуру Минска для принятия мер реагирования.