«VIP-билет на рынок труда» – побывали в Минском государственном колледже цифровых технологий

Поднятие престижа рабочих профессий – по-прежнему дело государственной важности. В этой сфере очень много приятных подвижек. О том, почему молодые люди выбирают не вуз, а ссуз и готова ли система среднего специального образования к наплыву желающих, поинтересовались корреспонденты программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Ульяна Ярошко, учащаяся Минского государственного колледжа цифровых технологий:

За год я прошла программу 10-11 классов и уже со второго курса начала получать знания по специальности, которая мне нравится. Очень интересно. Понимаю, что в будущем это понадобится.

– Какие предметы больше тебе нравятся? Ульяна Ярошко:

Электротехника, основы гидравлики и пневматики. Ты делаешь что-то руками и параллельно с этим мыслишь головой.

Ульяна Ярошко может собрать робота быстрее, чем некоторые успеют сказать: «Это неженская профессия». Стереотипы она перепаяла на новые схемы. На третьем курсе мехатроники девушка опережает даже опытных инженеров. Пока другие сверстницы выбирают традиционные профессии, Ульяна программирует будущее. Ее код – команды для будущих машин. Так, в тандеме с Владимиром они заняли первое место на Республиканском конкурсе профессионального мастерства «ProfSkills Belarus 2025», спроектировав уникальную роботизированную машину.

Владимир Хиневич, учащийся Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Идея робота такая, что он, по сути, является работником складских помещений, то есть заменяет человека. Условно говоря, по заданию у нас есть какой-то склад, на котором находятся инструменты и материалы для станка. Робот должен в соответствии с QR-кодами, размешенными над объектами, отвезти их в нужное место. Работа над проектом длилась более двух месяцев. Не всегда все шло гладко, но ребята выложились на максимум, что в итоге и привело к заслуженной победе. Сейчас в колледже цифровых технологий обучаются свыше 1 900 ребят, из них более 70 – с особенностями психофизического развития.

Татьяна Гвоздик, заведующая центром профессиональной и социальной реабилитации для лиц с особенностями психофизического развития Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Здесь занимаются ребята с разными категориями нарушений – с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. И с 2025 года – ребята с расстройствами аутистического спектра. Все они получают распространенную у нас интеллектуальную специальность – это техник-программист. Минский колледж цифровых технологий в конкурсе ProfSkills участвует более девяти лет, ежегодно представляя от 9 до 15 компетенций. По итогу, в каждой – призовые места, а где-то даже несколько. Такой рекорд еще не удалось превзойти другим колледжам.

Матвей Петуховский, заведующий центром компетенций робототехники Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Я курирую компетенции мехатроника и мобильная робототехника. Все чемпионаты, которые мы проходили с городского этапа до республиканского, – наши учащиеся занимают призовые места. Уже непосредственно, как в своем республиканском зачете, также участвуют в зачетах стран содружества ЕАЭС и там получают медали. Сегодня почти каждый второй девятиклассник выбирает колледж вместо 10 класса. Это вполне объяснимо – актуальные профессии требуют высоких технологий. А зарплаты в производственном секторе порой не уступают офисным.