В Молодечно проходит областной фестиваль для молодых специалистов «Время выбрало нас!»

Творческие концерты, встречи и мастер-классы. Молодечно стал эпицентром молодежного регионального проекта «Время выбрало нас!». В течение трех дней здесь пройдет спортивно-культурный фестиваль для молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Программа насыщенная. Она включает пять блоков: спорт, наука, история, творчество и экология. Например, на площадке «Наука – фундамент развития и будущего» участники ознакомились с применением искусственного интеллекта в работе, а также с современными тенденциями в сфере технологий. В первый день фестиваля на мемориальном комплексе в честь воинов-освободителей Молодечно от немецко-фашистских захватчиков прошел митинг-реквием. К мемориалу легли цветы. Далее для участников форума организовали тематические площадки.

Андрей Чайковский, участник команды Солигорского района: Я приехал в первый раз, мне понравилось, пригласили. Я сам из Солигорска. Ну, в целом мне мероприятия пока что нравится. У меня много знакомых, много новых лиц.

Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:

Здесь у нас собраны в основном молодые специалисты. И уже от них мы хотим услышать, что же все-таки нужно работающей молодежи, что нужно немножко подправить. Возможно, нужно какие-то внести инициативы на законодательном уровне. В принципе, они очень талантливые, очень отзывчивые, очень идут на контакт наши молодые ребята.

Завершится марафон 29 июня. Впереди у участников спортивные и экологические мероприятия. Кульминацией форума станет праздничный вечер в студенческой деревне с выступлением творческих коллективов и артистов эстрады.