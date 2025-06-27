В Заславле идут масштабные работы по подготовке к областным «Дожинкам-2025»

Все внимание – внешнему облику улиц. Ремонтируют дороги, демонтируют ветхие объекты. Это позволит освободить место для современной инфраструктуры и сделать город более комфортным для жителей. Несмотря на архитектурную модернизацию, исторический центр Заславля сохранит свой уникальный культурный колорит. Все работы направлены на то, чтобы сочетать традиции с современными стандартами комфорта.

Николай Жук, первый заместитель председателя Минского райисполкома:

Приводим в порядок сети, чтобы не было аварийных ситуаций при эксплуатации, особенно в зимний период. Обустраиваем пешеходные связи. Мы подошли к пешеходным связям более комплексно, с архитектурной задумкой, с разными цветовыми решениями. Сносят старые бараки, которые никакой ценности исторической за собой не несут, они непригодные для проживания. На этих местах по-разному – где-то будет расширение дороги, где есть в этом необходимость, где-то будет расширение парка.

Обновляют в городе и жилфонд – это порядка 70 домов. Кроме того, в Заславле появятся новые объекты для активного отдыха: велодорожка, скейт-парк и малые архитектурные формы. Обновят уличное освещение. А особым подарком для местных жителей станет новый молодежный парк.