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Вину признал. Суд над бывшим журналистом Семченко проходит в Минске

21 марта 2023 11:23
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Новости Беларуси. В Минском городском суде начался процесс по уголовному делу о разжигании расовой, национальной, религиозной, иной социальной вражды или розни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – бывший журналист Дмитрий Семченко. Вину фигурант признал, однако подчеркнул, что всегда был противником насилия.

Вину признал. Суд над бывшим журналистом Семченко проходит в Минске-1

В то же время в своих соцсетях и Telegram-чатах Семченко не единожды негативно высказывался в адрес правоохранителей и госслужащих, чем провоцировал конфликт в обществе. Участие в незаконных акциях обвиняемый также подтвердил. До увольнения с телеканала присутствовал на них в качестве корреспондента, а уже после – «наблюдателя».

Вину признал. Суд над бывшим журналистом Семченко проходит в Минске-4

За содеянное фигуранту может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет. Он и еще 19 работников компании «БелАгро» были задержаны осенью 2022 года за экстремистскую деятельность. Напомним, Дмитрий Семченко в течение 11 лет работал на телеканале ОНТ. В 2022 году его уже судили за участие в несанкционированном митинге на проспекте Победителей в 2020-м.

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# Судебная система Беларуси # общество # Дмитрий Семченко # Фотофакт

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