Вину признал. Суд над бывшим журналистом Семченко проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минском городском суде начался процесс по уголовному делу о разжигании расовой, национальной, религиозной, иной социальной вражды или розни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых – бывший журналист Дмитрий Семченко. Вину фигурант признал, однако подчеркнул, что всегда был противником насилия.

В то же время в своих соцсетях и Telegram-чатах Семченко не единожды негативно высказывался в адрес правоохранителей и госслужащих, чем провоцировал конфликт в обществе. Участие в незаконных акциях обвиняемый также подтвердил. До увольнения с телеканала присутствовал на них в качестве корреспондента, а уже после – «наблюдателя».