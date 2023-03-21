«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно

Новости Беларуси. Информация о спецоперации в Гродно, о которой сегодня, 21 марта, говорил Президент, появилась в инфолентах еще в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот кадры штурма квартиры с террористом от первого лица мы показываем впервые.

Напомним, место действия – Гродно, многоквартирный жилой дом по улице Курчатова. Именно здесь снимал квартиру иностранный террорист, за действиями которого белорусские спецслужбы следили несколько недель.

При задержании преступник оказал активное сопротивление, открыл по силовикам огонь из автомата и подорвал гранату. Ответным огнем он был ранен и обезврежен.

Боец спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:

От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанному адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен. И ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался.

При осмотре в квартире правоохранители обнаружили автомат Калашникова, два магазина с патронами к нему и готовую к применению гранату Ф-1, а также поддельный российский паспорт на имя Алексея Ломакина.

Позже эксперты выяснят, что документ фальшивый. Но самое интересное было в телефоне ликвидированного террориста – фото руководителей силовых структур области и местных чиновников и даже геолокации мест их проживания. А в схроне на трассе Гродно – Острино силовики обнаружили 5 килограммов пластида и электронный взрыватель.