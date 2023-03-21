Прямой эфир

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно

21 марта 2023 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информация о спецоперации в Гродно, о которой сегодня, 21 марта, говорил Президент, появилась в инфолентах еще в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот кадры штурма квартиры с террористом от первого лица мы показываем впервые.

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно-1

Напомним, место действия – Гродно, многоквартирный жилой дом по улице Курчатова. Именно здесь снимал квартиру иностранный террорист, за действиями которого белорусские спецслужбы следили несколько недель.

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно-4

При задержании преступник оказал активное сопротивление, открыл по силовикам огонь из автомата и подорвал гранату. Ответным огнем он был ранен и обезврежен.

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно-7

Боец спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси:
От оперативного подразделения была получена задача на задержание подозреваемого лица. Выдвинулись к указанному адресу. На этапе входа в квартиру был получен огневой контакт с подрывом гранаты. При проведении дальнейших штурмовых действий подозреваемый был ранен. И ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался.

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно-10

При осмотре в квартире правоохранители обнаружили автомат Калашникова, два магазина с патронами к нему и готовую к применению гранату Ф-1, а также поддельный российский паспорт на имя Алексея Ломакина.

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно-13

Позже эксперты выяснят, что документ фальшивый. Но самое интересное было в телефоне ликвидированного террориста – фото руководителей силовых структур области и местных чиновников и даже геолокации мест их проживания. А в схроне на трассе Гродно – Острино силовики обнаружили 5 килограммов пластида и электронный взрыватель.

«Был получен огневой контакт с подрывом гранаты». Новые подробности спецоперации по нейтрализации террориста в Гродно-16

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Терроризм # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Постараюсь это узкое место сшить». Президент Беларуси проводит совещание с силовым блоком страны
21 марта 2023 10:39

«Постараюсь это узкое место сшить». Президент Беларуси проводит совещание с силовым блоком страны

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу
21 марта 2023 09:59

Финал «Мисс Минск» состоится 24 марта. Претендентки на корону поделились, что ощущают перед грандиозным шоу

В Минске бухгалтер повысила себе зарплату на 10 тысяч рублей. Чем для неё обернулась такая предприимчивость?
21 марта 2023 09:17

В Минске бухгалтер повысила себе зарплату на 10 тысяч рублей. Чем для неё обернулась такая предприимчивость?