Телеграфная связь: от прошлого до наших дней

Известная фраза «у меня зазвонил телефон» в 1859 году, наверное, звучала бы так: «у меня зашумел телеграф». Только вот если смс или звонок на телефон доходит за 4 секунды, то телеграмма шла несколько часов или день. Самая «взрослая» отрасль связи первоначально работала на аппаратах Морзе.

В скором времени появился буквопечатающий аппарат и телеграфный обмен составил 150 тысяч телеграмм в сутки. На праздники количество вырастало в 10 раз! Такой поток объяснялся новизной технологии и дешевизной – стоимость слова составляла 3 копейки.

В семейном альбоме Раисы Николаевны хранится самая памятная телеграмма, настоящий раритет, которому исполнилось 42 года – на память о любимой профессии.

Но «никогда» превратилось в 37 лет беспрерывной службы в телеграфной связи. Работать приходилось круглосуточно без выходных и праздников. Профессия требовала предельного внимания и концентрации, допускать ошибки было запрещено – в противном случае текст приходилось набирать заново.

В то же время профессия телеграфистки считалась престижной.

С изобретением перфоленты труд телеграфистки частично механизировался. Телеграмма печаталась на бумажной ленте в виде международного телеграфного кода Бодо. Таким способом можно было передавать в пять-шесть раз больше букв, чем вручную.

За время работы на телеграфе через Раису Николаевну прошли сотни тысяч жизненных историй. Случалось и такое, что телеграммы застревали в конвейере, перфолента рвалась, утрачивались данные. А ведь чаще всего это было единственное средство связи!

Сейчас телеграфная связь хоть и «обросла сединой» почти 160-летней давности, но всё ещё действует! Возможностей для телеграфного обмена больше, но спрос меньше — около 1000 посланий в день.

Телеграфные аппараты в основном заменены персональными компьютерами с телеграфными адаптерами.

Оборудование уже не занимает так много места, всё автоматизировано и для контроля за потоком телеграмм требуется всего 2 человека. Профессия телеграфистки переименовалась в оператора связи, а набор текста ведётся на персональном компьютере.

Вид и содержание телеграмм со временем не поменялось, и кто знает, сколько ещё будет звучать «Вам телеграмма!»