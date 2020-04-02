Вильгельм Кубе на утреннике и в госпитале с больными. Редкие фото гауляйтера

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Гауляйтер Кубе – во время оккупации фактически главный человек Минска. Редкие кадры немецкой хроники показывают его лучшие качества.