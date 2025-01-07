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Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети

07 января 2025 17:12
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Важная новогодняя традиция – украшать жилище к Новому году. Причем она уже вышла за пороги домов и охватила целые кварталы и улицы. А еще и пришла в социальные сети. Именно там развернулось основное голосование за лучший индивидуальный проект. Счет за самые праздничные декорации и яркую иллюминацию идет на сотни тысяч лайков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Соперничество основательное, поэтому конкурентам уступать никто не собирается. Создатели и вдохновители новогодних рилсов и роликов демонстрируют практически локальные резиденции Деда Мороза.

Нашему корреспонденту Элле Маркевич посчастливилось посетить даже белорусский «Диснейленд», где царит настоящая новогодняя атмосфера.

Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети-2

Дом Николая Окуньковича, жителя Вилейского района, можно заметить в буквальном смысле даже из космоса. Он сверкает и переливается тысячами разноцветных огоньков. Такие праздничные убранства – настоящий магнит для гостей из всей страны. Люди приезжают издалека, чтобы хоть на миг очутиться в сказке.

Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети-4

Я видела этот дом часто в интернете. Навевает новогоднее настроение.

Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети-6

Николай Окунькович, житель деревни Избино:
Сына отправлял в Минск. Смотрю, женщина. Минские номера. Из Минска. Увидели в TikTok, сюда специально приехали посмотреть. Вчера из Молодечно, из Радошковичей, потом из Мяделя.

Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети-8

Дом украшен не только яркими огоньками, но и необычными праздничными арт-объектами. Особое место отведено символу 2025 года – змее. Она как хозяйка заняла центральное место и охраняет этот волшебный уголок.

Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети-10

Элла Маркевич, корреспондент:
Именно в этом дворе царит настоящая зимняя сказка. Сразу при входе гостей встречает большая надпись «С Новым годом!», а также веселые гномики, снеговики и зайцы. Словно в волшебном саду, по-новогоднему украшены ели. Всего на участке свыше сотни светящихся инсталляций. Каждая фигурка заготовка из фанеры, выполненная с ювелирной точностью.

Далее смотрите в видео.

# Новый год # Рождество

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