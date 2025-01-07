Вилейский Disneyland: белорус украсил свой дом к зимним праздникам и покорил соцсети

Важная новогодняя традиция – украшать жилище к Новому году. Причем она уже вышла за пороги домов и охватила целые кварталы и улицы. А еще и пришла в социальные сети. Именно там развернулось основное голосование за лучший индивидуальный проект. Счет за самые праздничные декорации и яркую иллюминацию идет на сотни тысяч лайков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соперничество основательное, поэтому конкурентам уступать никто не собирается. Создатели и вдохновители новогодних рилсов и роликов демонстрируют практически локальные резиденции Деда Мороза.