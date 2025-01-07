Дисциплина на уровне армейской. Как несут Вахту Памяти у Вечного огня в Минске

Прицельные выстрелы по исторической памяти и откровенная ложь о событиях давно минувших дней – вот, пожалуй, самое опасное оружие на современной гибридной войне. А потому единственно верная стратегия для государств и регионов такова: хочешь выжить – защищай то, что по-настоящему свято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока Беларусь бережно хранит историю, мы действительно независимы и по-настоящему сильны. И в этом смысле столичная площадь Победы – место силы белорусского народа. А пост № 1 у Вечного огня – символ нашей памяти, которая передается из поколения в поколение.

И этот очень важный во все времена труд не остался незамеченным и не отмеченным. Минский государственный дворец детей и молодежи за организацию Почетной Вахты Памяти в самом сердце столицы удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.