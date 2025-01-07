Дисциплина на уровне армейской. Как несут Вахту Памяти у Вечного огня в Минске
Прицельные выстрелы по исторической памяти и откровенная ложь о событиях давно минувших дней – вот, пожалуй, самое опасное оружие на современной гибридной войне. А потому единственно верная стратегия для государств и регионов такова: хочешь выжить – защищай то, что по-настоящему свято, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пока Беларусь бережно хранит историю, мы действительно независимы и по-настоящему сильны. И в этом смысле столичная площадь Победы – место силы белорусского народа. А пост № 1 у Вечного огня – символ нашей памяти, которая передается из поколения в поколение.
И этот очень важный во все времена труд не остался незамеченным и не отмеченным. Минский государственный дворец детей и молодежи за организацию Почетной Вахты Памяти в самом сердце столицы удостоен специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.
Строевой шаг, дисциплинированность и отточенные движения. Вот уже более 40 лет как лучшие школьники столицы несут Вахту Памяти у Вечного огня на площади Победы. Почетная миссия поста № 1 – традиция, которая не меняется с годами.
Синхронность и четкость, а еще направленный на проспект серьезный взгляд совсем еще молодых людей, наполненный памятью о прошлом и желанием ее сохранить.
Анастасия Евтушик, учащаяся средней школы № 131 Минска:
Мне это очень интересно. Я благодарна судьбе, что она мне дала такую возможность, побывать на посту. И я бы еще не раз там стояла, хоть час. Это возможность почтить память павших героев во время Великой Отечественной войны и великая честь для меня.
Безупречность не только в выученных наизусть движениях, но и во внешнем виде. Дресс-код как с иголочки. Дисциплина на уровне армейской. За все время работы поста № 1 участниками отрядов стали свыше 40 тысяч учащихся города-героя Минска.
Артем Яковчик, учащийся средней школы № 131 Минска:
Подготавливаемся мы в своих учреждениях образования. К нам приезжает начальник штаба со своим заместителем. Рассказывают о несении Почетной Вахты Памяти. Показывают маршрут, и в дальнейшем мы в течение около 2 месяцев самостоятельно со своими руководителями готовимся. Отрабатываем мемориальный шаг, маршрут, готовимся к заступлению на пост.
Каждый год, проходя сложнейшую подготовку, несут вахту около 900 учеников. Руководит настоящими патриотами Сергей Быков. Он начальник штаба поста № 1 города-героя Минска. В прошлом учитель истории попал на эту должность 16 лет назад после службы в армии в звании офицера.
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