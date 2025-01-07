Как в белорусских семьях отмечают Рождество? Побывали в гостях на празднике

Рождество – великий праздник, торжественный день для всех православных христиан. Он уходит своими корнями в глубокое прошлое и имеет свою историю и традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы с уважением относятся к традициям и в этот день собираются семьями, готовят особые блюда, благодарят Создателя за любовь к нам. К семейному празднику присоединилась Анна Корольчук.

День, который дарит великую надежду, сегодня собирает в храмах тысячи прихожан. У вертепа они вспоминают о том, как Сын Божий сошел с небес, чтобы вывести людей из круга вражды и научить их бескорыстной любви и человечности. Для верующих Рождество Христово – это повод собраться всей семьей и вспомнить о рождественских традициях, которые передаются из поколения в поколение.

Алла Бабей готовит главное блюдо праздничного стола, заправляет его узваром из сухофруктов, орехами, курагой и маком.

Обязательно кутья, обязательно узвар. Нас так бабушка еще учила, когда мы к ней ходили. Вообще, когда встречаешь Рождество – это праздник детства. Вспоминаются бабушка и мама. Всего хозяйка дома готовит 12 угощений – по количеству апостолов Христа. Богатый стол символизирует достаток, благополучие и счастье. Здесь есть и вареники с грибами, и сельдь под шубой, и различные соленья.

Брат передает нам на Рождество обязательно грибочки. Мы с детками обязательно крутим блинчики с вишней, бабушка делала вареники с вишней, а мы блинчики. Когда кухня уже наполнилась аппетитными ароматами, приступают к сервировке трапезы. За этот процесс отвечают дети. Маша, Коля и София помогают маме, приобщаясь к семейным традициям и христианским ценностям.

Алла Бабей, жительница Гомеля:

Каждый раз, когда наступает праздник, это волшебство. Когда детки маленькие были, мы дарили им подарки, а теперь они подросли, и мы вместе стараемся сделать благое дело. Мы тут познакомились с женщиной, она пожилая. В этот день стараемся прийти к ней, купить тортик, побыть с ней. К встрече светлого праздника все готово. Семья ждет прихода отца, который зажжет свечу на столе и прочитает молитву. А пока дети репетируют свои выступления для рождественского концерта в церкви.