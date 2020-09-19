Виктор Лукашенко в Николаевщинском доме-интернате: у нас есть с кого брать пример, и мы просто обязаны вас не подвести

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:

Вы знаете, когда мы приезжали сюда – по нашей славянской традиции мы же с подарками должны приехать – мы спросили: «А что бы вы хотели?». И когда нам сказали, что вы хотели, а это в основном спортивный инвентарь, мы поняли, что у нас есть с кого брать пример, и мы просто обязаны вас не подвести, всех здесь присутствующих. И все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее. Большое вам за это спасибо.