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Виктор Лукашенко в Николаевщинском доме-интернате: у нас есть с кого брать пример, и мы просто обязаны вас не подвести

19 сентября 2020 17:29
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Новости Беларуси. Они гонят свои байки во имя Победы. Через Мурманск и Санкт-Петербург на Брест по легендарной «олимпийке» с двумя позитивными пит-стопами до Кургана Славы. Более 120 байкеров из Беларуси и России принимают участие в международном мотопробеге в честь 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктор Лукашенко в Николаевщинском доме-интернате: у нас есть с кого брать пример, и мы просто обязаны вас не подвести-1

19 сентября они приехали в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы еще раз сказать слова благодарности ветеранам войны.  

Виктор Лукашенко в Николаевщинском доме-интернате: у нас есть с кого брать пример, и мы просто обязаны вас не подвести-4

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:  
Вы знаете, когда мы приезжали сюда по нашей славянской традиции мы же с подарками должны приехать мы спросили: «А что бы вы хотели?». И когда нам сказали, что вы хотели, а это в основном спортивный инвентарь, мы поняли, что у нас есть с кого брать пример, и мы просто обязаны вас не подвести, всех здесь присутствующих. И все то, что и в годы Великой Отечественной войны было завоевано, и дальше на мирных полях, мы должны сохранить для наших детей и дать нашим детям, чтобы и они, увидев это, дальше несли в свое светлое будущее. Большое вам за это спасибо.  

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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