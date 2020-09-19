«Не ответила ни на смски, ни на звонки». В Минобразования прокомментировали случай с 6-летним Артёмом, которого забрали в приют

Напомним, Елену Лазарчик задержали 17 сентября. Ее сын-первоклассник находился в группе продленного дня. После 18:00 никто из родителей или родственников за ним не пришел. Ребенка отвели домой, но дверь никто не открыл. Тогда мальчика направили в детский социальный приют. Вечером того же дня его мама вернулась из отделения милиции, однако в приют за сыном обратилась лишь на следующий день.

Эту историю активно подхватили Telegram-каналы, увязав это с тем, что родители не раз участвовали в акциях протеста.

Новости Беларуси. В Министерстве образования прокомментировали случай с 6-летним Артемом, которого забрали у родителей в приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Головнева, заместитель начальника Управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Когда пытались выяснить, есть ли кто-то дома, в семью педагог выходил вместе с ребенком. То есть мальчик сам показал, где он живет.

Нужно учитывать, что этот ребенок – первоклассник. Он только пошел в школу, и для него это, безусловно, тоже была стрессовая ситуация.

В этот же день появилась дома, в 23 часа фактически. Она не предпринимала никаких попыток к тому, чтобы узнать вечером в четверг, где ее ребенок. Она не ответила ни на смски, ни на звонки, которые были на ее телефоне. На следующий день она обратилась в школу. Директор ей разъяснила, где находится ребенок, поэтому она пошла в приют для того, чтобы узнать, как забрать ребенка. Она предоставила сегодня все необходимые документы, которые у нее были запрошены, и ребенка ей вернули.