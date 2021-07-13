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Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей

13 июля 2021 14:52
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Новости Беларуси. Открыть бизнес и не искать деньги на аренду. Часть недвижимости в столице предлагают оформить под договор обязательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей -1

В списке помещения, которые не включены в хозяйственный оборот столицы. Они в основном располагаются в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Использовать арендованные метры разрешено практически для любых целей. Главное – выполнять санитарные и противопожарные требования.

Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей -4

Сергей Желудкович, председатель Комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета:
У нас уже 22 помещения сданы в аренду – это порядка 4 000 квадратных метров. Есть и швейные производства, и тренажерные залы, оздоровительные услуги оказываются, парикмахерские, бытовые. Конечно, это неплохой старт для начинающих субъектов малого предпринимательства.

Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей -7

Информация о неиспользуемых объектах постоянно обновляется и доступна на официальном сайте Мингорисполкома в разделе «Бизнес-портал Минска», а также на сайте Государственного комитета по имуществу.

# Аренда помещений в Минске # общество # Сергей Желудкович # Фотофакт

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