Часть недвижимости в Минске предлагают оформить под договор обязательства. Это хороший старт для малых предпринимателей

Новости Беларуси. Открыть бизнес и не искать деньги на аренду. Часть недвижимости в столице предлагают оформить под договор обязательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке помещения, которые не включены в хозяйственный оборот столицы. Они в основном располагаются в подвалах, на первых и цокольных этажах жилых домов. Использовать арендованные метры разрешено практически для любых целей. Главное – выполнять санитарные и противопожарные требования.

Сергей Желудкович, председатель Комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета:

У нас уже 22 помещения сданы в аренду – это порядка 4 000 квадратных метров. Есть и швейные производства, и тренажерные залы, оздоровительные услуги оказываются, парикмахерские, бытовые. Конечно, это неплохой старт для начинающих субъектов малого предпринимательства.