Виктор Хренин: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией

Новости Беларуси. Министр обороны заявил о недопустимости осквернения святых для белорусов мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди ходят к ним помолиться и возложить цветы.

Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!

Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией.