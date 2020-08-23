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Виктор Хренин: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией

23 августа 2020 11:48
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Новости Беларуси. Министр обороны заявил о недопустимости осквернения святых для белорусов мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией-1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего. Практически Беларусь была стерта с лица земли. В знак памяти, скорби и печали на нашей земле установлены тысячи мемориалов и памятников. И они для нас священны. Наши люди ходят к ним помолиться и возложить цветы.

Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев и других национальностей, в этих священных местах проходят акции. Мы этого допустить не можем!

Категорически предупреждаю: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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