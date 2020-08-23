Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Новости Беларуси. Блюдо, достойное мишленовской звезды. Королевский устричный гриб давно прописался в лучших ресторанах мировой гастрономии, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. Блюдо, достойное мишленовской звезды. Королевский устричный гриб давно прописался в лучших ресторанах мировой гастрономии, рассказали в программе «Плюс-минус».
По виду он напоминает обычную вешенку. Но разница во вкусе огромная. За этим ингредиентом гоняются повара и гурмэ. А продавцы просят за него немалые деньги.
Королевское блюдо на белорусском столе. Как вырастить экзотический продукт на подоконнике без особых усилий? Советы эксперта.
Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Королевский устричный гриб, выращенный на кофейном жмыхе, в настоящее время один из самых трендовых грибов во всем мире, в очередь за которым выстраиваются самые именитые и дорогие рестораны с уровнем Мишлен.
Сегодня мы расскажем, как его легко вырастить в домашних условиях. Для этого нам понадобится мицелий, кофейный жмых и любая емкость из пищевого пластика, которая не пропускает солнечный свет.
Перед началом работы обязательно обеззаразьте руки и емкость. Это важно сделать, чтобы в субстрат не попали анаэробные бактерии и споры плесени.
Мицелий смешиваем со свежезаваренным кофе (обязательно остывшим). Получившуюся смесь высыпаем в емкость.
Емкость должна быть непрозрачной, из пищевого пластика, с четырьмя отверстиями сбоку и сверху крышки. Диаметр отверстий – примерно 1,5 см, на расстоянии также около 1,5 см. Плотно закрываем и оставляем эту емкость на 2-3 дня, пока мицелий не разрастется.
Дальше бумажным медицинским пластырем заклеиваем отверстия, чтобы в емкость не попадал воздух и вся влага удерживалась внутри.
Оставляем емкость на 2-3 дня, пока мицелий полностью не захватит кофейный жмых. Проделываем эту процедуру каждое утро, пока кофе полностью не заполнит банку.
Если вы все сделали правильно и у вас начинает появляться пушок, то уже через 7-8 недель вы получите свой первый урожай грибов.