Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

Новости Беларуси. Блюдо, достойное мишленовской звезды. Королевский устричный гриб давно прописался в лучших ресторанах мировой гастрономии, рассказали в программе «Плюс-минус».

По виду он напоминает обычную вешенку. Но разница во вкусе огромная. За этим ингредиентом гоняются повара и гурмэ. А продавцы просят за него немалые деньги. Королевское блюдо на белорусском столе. Как вырастить экзотический продукт на подоконнике без особых усилий? Советы эксперта.

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:

Королевский устричный гриб, выращенный на кофейном жмыхе, в настоящее время один из самых трендовых грибов во всем мире, в очередь за которым выстраиваются самые именитые и дорогие рестораны с уровнем Мишлен.

Сегодня мы расскажем, как его легко вырастить в домашних условиях. Для этого нам понадобится мицелий, кофейный жмых и любая емкость из пищевого пластика, которая не пропускает солнечный свет.

Перед началом работы обязательно обеззаразьте руки и емкость. Это важно сделать, чтобы в субстрат не попали анаэробные бактерии и споры плесени. Мицелий смешиваем со свежезаваренным кофе (обязательно остывшим). Получившуюся смесь высыпаем в емкость.

Емкость должна быть непрозрачной, из пищевого пластика, с четырьмя отверстиями сбоку и сверху крышки. Диаметр отверстий – примерно 1,5 см, на расстоянии также около 1,5 см. Плотно закрываем и оставляем эту емкость на 2-3 дня, пока мицелий не разрастется.

Дальше бумажным медицинским пластырем заклеиваем отверстия, чтобы в емкость не попадал воздух и вся влага удерживалась внутри.

Оставляем емкость на 2-3 дня, пока мицелий полностью не захватит кофейный жмых. Проделываем эту процедуру каждое утро, пока кофе полностью не заполнит банку.