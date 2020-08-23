Прямой эфир

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция

23 августа 2020 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Блюдо, достойное мишленовской звезды. Королевский устричный гриб давно прописался в лучших ресторанах мировой гастрономии, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-1

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-3

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-5

По виду он напоминает обычную вешенку. Но разница во вкусе огромная. За этим ингредиентом гоняются повара и гурмэ. А продавцы просят за него немалые деньги.

Королевское блюдо на белорусском столе. Как вырастить экзотический продукт на подоконнике без особых усилий? Советы эксперта.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-8

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Королевский устричный гриб, выращенный на кофейном жмыхе, в настоящее время один из самых трендовых грибов во всем мире, в очередь за которым выстраиваются самые именитые и дорогие рестораны с уровнем Мишлен.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-11

Сегодня мы расскажем, как его легко вырастить в домашних условиях. Для этого нам понадобится мицелий, кофейный жмых и любая емкость из пищевого пластика, которая не пропускает солнечный свет.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-14

Перед началом работы обязательно обеззаразьте руки и емкость. Это важно сделать, чтобы в субстрат не попали анаэробные бактерии и споры плесени.

Мицелий смешиваем со свежезаваренным кофе (обязательно остывшим). Получившуюся смесь высыпаем в емкость.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-17

Емкость должна быть непрозрачной, из пищевого пластика, с четырьмя отверстиями сбоку и сверху крышки. Диаметр отверстий – примерно 1,5 см, на расстоянии также около 1,5 см. Плотно закрываем и оставляем эту емкость на 2-3 дня, пока мицелий не разрастется.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-20

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-22

Дальше бумажным медицинским пластырем заклеиваем отверстия, чтобы в емкость не попадал воздух и вся влага удерживалась внутри.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-25

Оставляем емкость на 2-3 дня, пока мицелий полностью не захватит кофейный жмых. Проделываем эту процедуру каждое утро, пока кофе полностью не заполнит банку.

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-28

Как самому вырастить королевский устричный гриб? Пошаговая инструкция-30

Если вы все сделали правильно и у вас начинает появляться пушок, то уже через 7-8 недель вы получите свой первый урожай грибов.

# Грибы # общество # Андрей Пташник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа
23 августа 2020 08:37

Если на Успение иней, осень будет короткой. Народные приметы на последнюю неделю августа

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю
23 августа 2020 08:14

Пройдут дожди, погода будет неустойчивой. Синоптики сделали прогноз на неделю

Александр Лукашенко: вы остановили «Гродножилстрой». Обойдёмся без него, у нас достаточно строителей
22 августа 2020 20:53

Александр Лукашенко: вы остановили «Гродножилстрой». Обойдёмся без него, у нас достаточно строителей